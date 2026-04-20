性侵還偷拍同居女友的幼女 狼男一審重判10年

王姓男子涉對同居女友的年幼女兒伸狼爪，台南地院合併重判王男十年徒刑。（示意圖與本案人物無關，記者王俊忠攝）

王姓男子涉對同居女友的未成年女兒伸出狼爪，先以管教女童為由猥褻及性侵，甚至還偷拍洗澡，台南地院審結依強制性交罪與拍攝少年性影像罪，兩罪合併重判王男10年有期徒刑。

判決指出，2016年，王男從女童5歲起就與女童及其母親（王男的女友）長期同住在台南地區，2025年8月間，王男趁女友不在家，以女童「房間沒打掃乾淨」為藉口，拿「不求人」恫嚇女童說「看是要接受他懲罰，或是讓他摸下體」女童擔心會被打，不得已只好讓王男撫摸；王男還要求女童幫他口交，進而性侵得逞。

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女童向母親求助，母親對王男口頭警告、並未報警，王男不但沒悔改，還趁女童在浴室洗澡、不知情的情況下，拿手機從窗戶偷拍她洗澡的影像，並存放在隨身平板電腦裡。女童很無助、於去年10月留紙條向學校老師求救，女童在陳述被害經過時情緒崩潰落淚，校方緊急通報並配合警方搜索，才從王男的手機及平板裡搜出犯案罪證。

法官審指，王男對女童而言，如同父、叔輩的家長地位，卻利用管教手段滿足色心私慾，且偷拍行為嚴重侵害女童隱私，對女童身心發展有巨大、難以抹滅的創傷。縱使王男在開庭時認罪，但迄今未與被害女童達成和解或致歉，其惡性重大，強制性交部分判8年6月徒刑；偷拍部分2年6月徒刑，合併應執行10年徒刑，還可上訴。

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