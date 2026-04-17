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    首頁 > 社會

    桃檢查獲境外選舉賭盤 以縣市長政黨席次作為下注標的

    2026/04/17 18:22 記者謝武雄／桃園報導
    桃園地檢署查獲國外網站經營選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（檢方提供）

    桃園地檢署查獲國外網站經營選舉賭盤，並以虛擬貨幣下注。（檢方提供）

    桃園地檢署日前接獲警方通報，有不法分子疑似透過去中心化預測平台「Polymarket」，開設以「2026年台灣地方選舉：黨內優勝者」為標的之選舉賭盤，以虛擬貨幣下注，檢警組成專案小組追查，發現廖姓男子涉嫌透過網際網路及虛擬貨幣方式讓民眾下注，廖姓男子昨返國，在桃園機場被警方查獲到案。

    檢方表示，該選舉賭盤係以今年縣市長選舉各政黨總席次結果為標的，該投注網站係PK賭盤，網站平台抽取手續費，平台由不特定人下注，該賭盤以「USDC」（定錨美元匯率穩定幣，1個USDC價值等於1美元）之虛擬貨幣作為投注籌碼。

    其賠率則由下注某黨「非」在地方選舉中贏得最多的地方政府首長席次之本金支付，故每日浮動訂定雙方賠率與每一注本金大小，即勝負雙方賠率互為倒數，每一注多寡亦由勝率決定。

    檢方表示，依公職人員選舉罷免法第103之1條及規定，不論線上或線下，參與選舉賭盤最高可處6個月有期徒刑；經營者最高可處5年有期徒刑，另有不法所得（含虛擬資產），將一律依法沒收。

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