塑膠袋之亂》北檢查訪萬華大賣場 垃圾袋供應無虞

聯合稽查小組於家樂福桂林店服務台，與店方人員溝通查訪事宜。（台北地檢署提供）

為掌握塑膠袋等民生塑化製品供需及價格波動情形，台北地檢署今上午結合法務部調查局台北市調查處、北市府商業處、法務局及警察局等，前往家樂福桂林店進行聯合查訪。經實地稽查與訪談業者後確認，目前相關商品供貨穩定、價格持平，未發現不合理漲價或囤積情形。

北檢表示，此次行動為落實高檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」運作機制，並即時掌握民生必需品市場動態，由檢察事務官會同警、調及市府相關單位進行跨機關稽查，針對塑膠袋及環保垃圾袋等常用民生物資進行查訪。

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經現場了解，業者指出店內塑膠袋及相關塑化製品的售價均由總公司統一訂定，目前價格與上週相比維持持平，部分商品甚至配合促銷活動降價，整體供貨管道穩定。若出現短期缺貨，也可透過調貨機制即時補足，不致影響民眾採買。

聯合稽查小組並實地查看賣場貨架，確認商品陳列數量充足，現場雖對部分商品採取每人限購1組措施，以維持供應公平，但未見民眾大量搶購或囤積情形；至於民眾日常使用的環保專用垃圾袋，目前仍可於收銀櫃檯正常購買，整體供應無虞。

北檢強調，民生物資價格與供應穩定攸關社會秩序，未來將持續透過跨機關合作密切掌握市場行情，如發現業者有囤積、哄抬物價，或涉及違反公平交易法等不法情事，將依法嚴查偵辦，以維護市場交易秩序及民眾基本生活需求。

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