社區棒球隊教練被爆性侵前科 時力籲建立不適任資料庫、加強查核

時代力量、台灣基進今偕民團齊聚運動部前，呼籲運動部應即刻公開不適任教練資訊，並補強獨立資料庫，拒絕狼師接近兒少。（時代力量提供）

台北萬華一支社區親子棒球隊，近期遭踢爆教練有兒少性侵前科，且球隊還試圖護航，引發爭議。對此，時代力量今偕綠黨、台灣基進、運動好事協會等民團齊聚運動部前，要求部會應加強查核不適任教練，更強烈呼籲查核民間運動團體，並加速建立「兒少工作證」制度，勿讓民間運動場域淪為兒少保護破口。

時代力量黨主席王婉諭表示，有媽媽陳情踢爆，萬華某社區親子棒球隊教練，過去在新北某國小執教曾犯下長期猥褻、性侵小球員遭重判，出獄後竟能重返執教，甚至出現在運動部支持的賽事轉播中；而當教練的前科遭民間團體揭露後，領隊更企圖護航，甚至改名重新出發。她批評，教練因無正式教練證、且兒少犯罪前科因故被隱蔽，導致不適任教練查核「形同虛設」，系統上也查無此人，凸顯現有查核、汰除機制失靈。

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運動好事協會副秘書長焦佳弘說，當大量教練因體育班轉型為社區俱樂部後進入民間，運動部卻缺乏對基層兒少的風險保護。他呼籲，運動部可依「政府資訊公開法」先行公布遭撤銷教練證的人員名單，並納管賽事中具權力關係之裁判人員，預防受害者在賽場上被迫持續面對加害者。

人本教育基金會秘書林郁璇疾呼，運動部須即刻建立專屬不適任通報資料庫，並於空窗期主動查核公有場館借用者。台灣基進前秘書長、台北市港湖議員參選人吳欣岱補充，「兒少工作證」應具三大原則，包含「不論頭銜與場域，接觸18歲以下兒少運動訓練皆需持證」、「申請前需通過犯罪紀錄及不適任資料庫的背景查核」，以及「持證期間必須定期重新查核，一有異常即凍結資格」。

王婉諭要求，運動部應盡速與法務部、衛福部及教育部合作，完善不適任教練資料庫與資訊公開，並推動「兒少工作證」與賽事查核機制，保護孩子沒有時間再等。

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