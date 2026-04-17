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    獨家》社會安全網失靈？台南男嬰虐死案揭警方「空白11天」成救命黑洞

    2026/04/17 14:25 記者王捷／台南報導
    男嬰虐死案時間序。（記者王捷製圖）

    男嬰虐死案時間序。（記者王捷製圖）

    去年11月5個月大男嬰遭虐死棄屍案，今天台南地檢署起訴，不過警方調查時卻出現「空白11天」，男嬰原有望獲救，疑在警方公文往來間遭虐死，台南地檢署將釐清行政程序疏失；南警婦幼隊回應不便多說。

    台南社會局在去年10月30日就因男嬰失聯通報婦幼隊協尋，警方面對脆弱家庭幼兒失蹤未展現積極作為，內部行政派案就費時8天，直至11月7日才將全案轉派給男嬰父親方男戶籍地的善化分局。

    方姓生父騎的機車不是贓車、失竊車，而是生母的車，在戶政、監理站系統完善又處處是監視器的現代，警方只要用電腦調閱資料，從車牌找人能知道行蹤，但善化分局又耗費3天訪查，在同年11月10日也就是男嬰受虐致死被棄屍時，才回應沒找到人，這時距離社會局的通報已過了11天。

    去年11月18日，警方才在調閱車牌辨識系統，婦幼隊仍在「等待回報」，到12月18日該隊通知永康分局，方男夫妻車牌出現，在新市區大排尋獲男嬰遺體，距離當初通報，已耗時49天。

    南警婦幼隊在這段「空白11天」的效率問題，前任婦幼隊長坦承速度慢了一點，但強調程序均合乎現行規定。

    如果警方在獲報時緊急調查，而非僅公文往來，男嬰極可能在遇害前獲救。台南地檢署指出，已將相關證據交付檢察官，釐清是否有行政疏失。

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