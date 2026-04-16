剴剴案社工判刑2年 北市社會局：訪視員涉「竄改紀錄」將行政調查

北市議會今進行民政部門質詢，剴剴案社工判決受到關注。（記者甘孟霖攝）

剴剴案社工陳尚潔今日一審宣判，法院認定過失致死成立，判2年有期徒刑。台北市議員苗博雅指出，案件中文山居家托育中心訪視員林心慈涉嫌偽造剴剴相關紀錄，目前偵辦中，但北市社會局並未作出行政處分；此外，社會局今（15）日發新聞稿，通篇未談增加社工知能。社會局長姚淑文承諾，會盡快針對林姓訪視員進行行政調查；此案確實是重要警惕，也將更積極要求社工提升敏感度。

苗博雅今於北市議會民政部門質詢中問姚淑文，在理應層層把關的制度上，卻發生孩子被虐待致死的慘案，針對社工被判刑2年，局長是否認同？另外，林姓訪視員疑似竄改訪視紀錄，這部分是否有相關調查？

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姚淑文說，已經看過司法院的判決新聞稿，不過很多細節還要等看過判決書後，才能比較完整審視；訪視員的部分，由於是近期才發現有疑似修改訪視紀錄的跡象，行政調查方面已經進入排程，會盡快來處理。

苗博雅也問，陳被判刑的主因是法院認為其有積極保護義務，不過社會局對此案的態度，一直要等司法判決出爐才來精進，那這段時間這麼多孩子仍在台北市被照顧，如何有保障？且社會局今日新聞稿都只提保母相關精進方案，對社工卻無著墨。

姚淑文坦言，社工的確必須要有積極作為，此案是重要警惕，她也認同要提升社工的專業敏感度，作為精進，未來社會局也會要求社工要有更積極的作為。

苗博雅提醒，北市社工預算員額862人，但現有員額僅744人，人力嚴重不足，要如何落實精進？大部分社工都盡心盡力，但主管機關究竟有沒有給社工足夠幫助？苗要求社會局在社工人力、待遇上都要再加強，也應規定社工訪視調查權，要求保母有配合社工訪視的「義務」。

社會局補充，有關居托中心訪視員是否有偽照訪視紀錄，社會局於2025年5月即召開會議，並請林姓訪視員與會說明訪視當天情形，林員強調自己訪視沒有看到瘀傷；社會局當時無法進一步查證，故送檢調偵查。

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