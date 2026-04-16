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    獨家》電子腳環防逃破口曝光 監控系統存在「3關鍵斷點」

    2026/04/16 17:11 記者劉詠韻／台北報導
    電子腳環在訊號回傳、人工確認及定位更新等流程上，存在時間落差與監控斷點。（資料照）

    電子腳環在訊號回傳、人工確認及定位更新等流程上，存在時間落差與監控斷點。（資料照）

    近期國內接連發生受監控對象破壞電子腳環後脫逃事件，引發外界質疑科技監控是否存在制度性破口。本報調查發現，電子監控系統存在訊號回傳落差、人工確認時間差及定位更新空窗「三道關鍵斷點」。高檢署回應，電子監控無法阻止遭受惡意破壞，制度重點在於即時發現、即時通報，並透過後端追緝，補強防逃效果。

    據了解，電子腳環監控系統雖採即時監測設計，但運作核心仍仰賴載具每分鐘回傳一次字串資料，由系統端進行異常比對。一旦字串中出現「鋼索」、「光纖」等特定代碼，即可能被判定為環帶遭破壞，並將在最短約1分鐘內觸發破壞告警，回傳至科技監控中心。

    不過，實務運作並非單一「觸發即警示」的即時鏈結，系統是否能即時顯示異常，關鍵仍在於訊號能否穩定回傳至中心端。若受監控人位於地下室、偏遠地區或訊號遮蔽環境，資料可能出現延遲或中斷，使監控系統短時間內無法完整掌握狀態，形成資訊落差。

    在訊號尚未恢復前，系統雖會以「離線過久」作為替代判定並同步示警，但該機制本質仍屬間接推估，無法等同於即時定位或破壞確認，使「異常發生」與「完整回報」之間，存在時間差與判讀空間。

    其中，在通報流程上，即便系統出現異常告警，監控中心仍會先行聯繫受監控人，確認是否為誤觸、設備故障或其他技術問題；若無法取得聯繫，才會進一步通報法院及檢察署，由院檢啟動追緝程序。換言之，從系統告警到司法機關介入之間，仍存在「人工確認」時間落差。

    定位機制方面，現行電子腳環整合GPS、Wi-Fi及LTE三軌定位技術，即使GPS訊號不佳，仍可透過其他網路回傳位置，每分鐘更新一次定位資料。然而在極端環境下，仍可能出現定位短暫消失或資料間斷，使初期判讀需依賴多重訊號交叉比對。

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