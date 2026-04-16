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    首頁 > 社會

    貨車追撞南投仁愛公所廂型車 4人獲救送醫

    2026/04/16 17:32 記者陳鳳麗／南投報導
    仁愛鄉公所道路養護隊廂型車，被大貨車追撞嚴重毀損，檢修路燈的人員受傷。（南投縣消防局提供）

    仁愛鄉公所道路養護隊廂型車，被大貨車追撞嚴重毀損，檢修路燈的人員受傷。（南投縣消防局提供）

    南投縣仁愛鄉公所道路養護隊進行路燈檢查維修，今天上午9時多結束維修，4名人員在台14線67公里處上廂型車，一部由吳男駕駛的大貨車，疑恍神失控追撞上來，廂型車再撞前方的高空作業工程車，廂型車上受困4人被救出送醫。

    仁愛鄉公所道路養護隊工程人員，上午9時多在南豐村台14線67公里處，檢修路邊的路燈，施工結束後，4名人員坐上廂型車，另有1人也準備開著高空作業工程車離開，突然一部由吳姓男子駕駛的大貨車，從霧社往埔里方向行駛，行經該路段時，突然追撞停在路邊的廂型車，撞擊力道強勁，廂型車再往前撞高空作業工程車。

    廂型車後方車體被撞得嚴重變形，車上4人受困打119求援，仁愛和中心碑消防分隊派人員到場救援，將受困的4人送醫，仁愛鄉長江子言表示，4名員工中有3人無大礙已出院，還有1人仍在醫院觀察。

    吳姓大貨車駕駛疑似開車開到恍神而追撞，他告訴警方，當時也不知道怎麼撞上去的，車禍肇事原因待警方釐清。

    大貨車疑似恍神追撞仁愛鄉公所道路養護隊的廂型車。（南投縣消防局提供）

    大貨車疑似恍神追撞仁愛鄉公所道路養護隊的廂型車。（南投縣消防局提供）

    廂型車被撞擊，車上物品和零件散落一地。（南投縣消防局提供）

    廂型車被撞擊，車上物品和零件散落一地。（南投縣消防局提供）

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