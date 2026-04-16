社工陳尚潔判刑2年！ 剴剴戰士怒吼「無法接受、繼續討公道 」

「兒少守護行動團體」總召張瓦力出面受訪，表示對宣判結果「真的無法接受」，強調會幫剴剴繼續討公道。（記者翁靖祐攝）

1歲男童剴剴被保母姊妹劉采萱、劉若琳虐死，二審重判劉姓姊妹無期徒刑、18年有期徒刑，兒福聯盟社工陳尚潔因涉嫌目睹剴剴身上多處瘀傷卻幫惡保母找藉口安撫剴剴外婆，導致剴剴錯失救援機會並不實記載剴剴死因等，台北地院今判陳尚潔2年徒刑，偽造文書部分無罪，可上訴。一路緊跟本案審理的「剴剴戰士」對此結果甚是不滿，其中「兒少守護行動團體」總召張瓦力出面受訪，表示對宣判結果「真的無法接受」，並強調絕對會幫剴剴討公道討到底。

張瓦力說「我們聽到這個宣判結果，真的無法接受，太誇張了！以我目前聽到為止所有的資訊跟情報，他們（兒福）一直有在施壓，不管是對剴剴案相關的人等，或是用各種方法手段」。

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說到此處，張瓦力也情緒激動質問合議庭「所以我很想問，請問法官、請問合議庭，你們是受到很大的壓力嗎？我們民眾，我們真的無法接受！」對判決結果感到不滿的她，也強調「無論如何，我們會繼續堅持下去。二審、三審，在判決定讞前，我們一直都會在」，並怒吼道「不要以為這個兩年就可以消退我們的意志！我們絕對會幫剴剴討公道討到底的！」說到此處後，張瓦力也哽咽了起來。

張瓦力情緒激昂地吼道「兒福聯盟！你不要以為你有權有勢，有資源、有人脈，你以為社福界都是你的人，你太小看我們台灣民眾了！我們是一個平民老百姓，我們是母親，我們也是父親，我們是台灣人，會守護我們台灣的孩子！兒福聯盟，你不要以為沒有人知道你們幹了什麼！」、「你們等著看！天理昭昭，報應不爽，你們這些人都會有現世報的！」說完以後，身後的剴剴戰士再度此起彼落的怒吼「司法不公」等語，情緒甚是激動。

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