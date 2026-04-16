剴剴案》社工一審判2年 林月琴：制度風險別轉嫁孩子

男童凱剴遭保母虐死案，兒福聯盟社工陳尚潔（右）涉過失致死，一審今日宣判2年徒刑。（資料照）

1歲多男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，其中關鍵角色為兒盟社工陳尚潔，因陳女未第一時間察覺保母施虐並通報等，今（16日）一審台北地院依過失致死罪判處2年刑期。對此，立委林月琴表示，案情既已進入司法程序，社會應尊重司法獨立及當事人上訴權利，但這起悲劇留下的不應只是個案究責，更應針對兒少保護制度的嚴肅檢討，直言「社工是專業工作，不應靠個人的耗損去填補制度空缺」。

林月琴今日於社群平台發文指出，兒少保護的核心目的在於讓孩子「安全長大」並獲得發展資源，而不僅僅是活著。她呼籲社會大眾不應將第一線社工的工作簡化為「奉獻、燃燒或犧牲」，更必須正視權責不相符、制度支持是否到位以及工作現場判斷極限等問題。

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「第一線人員當然有責任，但制度若長期要求基層承擔龐大壓力，卻未給予相對應的人力與資源，這種風險最終會直接轉嫁到孩子身上。」林月琴提到，雖然社會安全網強調「一主責、多協力」，但實務上跨機關協調與資訊整合仍有明顯落差。當體制不能有效整合，最先被辜負的往往是那些等待被接住的孩子。

林月琴直言，社會面對判決不該停留在「究責」與「護航」的二分對立，而是要誠實地面對制度責任，推動結構性的修正。她重申，過去已持續推動精進收出養制度、修法保障安置兒少權益及立法提升保母托育品質，未來將進一步針對第一線工作負荷、主責機關權限及跨機關協作機制進行結構性修正。

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