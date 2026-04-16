剴剴案》社工陳尚潔一審判刑2年 兒福聯盟發聲：遺憾社會安全網由第一線承擔

兒盟社工陳尚潔因剴剴遭保母虐死案，被一審法院判刑2年，兒盟發布聲明感到沉重與遺憾。（資料照）

1歲多男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，其中關鍵角色為兒盟社工陳尚潔，因陳女未第一時間察覺保母施虐並通報等，今（16日）一審台北地院依過失致死罪判處2年刑期；兒盟今上午10點半也發布聲明，除再次對剴剴說對不起外，也遺憾社會安全網破碎，最後由第一線社工個人承擔全責，2年多來已反省，將帶著警惕繼續深耕服務每個孩子。

兒盟聲明指出，今天，法院對剴剴案社工做出一審判決。這段日子以來，每個人心裡都很沈重。一個孩子在服務過程中離開，是所有同仁心中最深、最無法抹平的遺憾與傷痛，虛心接受外界所有的批評和檢討，在愛孩子的共識下，需要再次說聲「剴剴，對不起。」

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該聲明也表示，透過司法調查得知保母施虐的惡行，對於孩子所承受的折磨與苦痛有滿滿的悲痛與不捨，2年來兒盟不斷省思，若當時在服務流程與督導管理制度有所不同，是否就可早點識破保母的謊言，發現孩子遭受虐待的處境？不斷問自己如何讓制度更周全，全面檢視且修正涵蓋超過25種服務的工作流程。

兒盟修正的流程包含，風險複判：中高風險案件，指派督導、主管或資深社工陪伴第一線社工一同訪視個案，降低個人主觀判斷的偏誤；6歲以下案件則指派直屬主管以外的第2位資深社工人員進行風險複判與處遇方向討論。

異狀評估：孩子受傷或有異狀時，由2位主管一起判斷風險及處遇方式，必要時請外部專家，如醫師協助判斷。兒虐辨識：每位社工都定期接受兒虐辨識訓練，確保敏銳度。

聲明表示，這些改變，雖然救不回剴剴，但兒盟會竭盡所能預防有下一個孩子受害。

兒盟最後提到，對於今日法院一審判決的結果，我們感到無比沉重，遺憾社會安全網的破碎，最後由第一線社工個人承擔全責。我們將尊重當事社工和律師是否上訴的決定，陪社工走接下來的每一步，同時我們會帶著這份警惕，繼續深耕服務每個孩子。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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