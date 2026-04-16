剴剴案社工陳尚潔一審判刑2年 郁方怒批輕判、籲別再捐款兒福

郁方受訪，認為合議庭判刑2年屬輕判，呼籲民眾別再捐款給兒福。（記者翁靖祐攝）

1歲男童剴剴被保母姊妹檔劉采萱、劉若琳虐死二審被重判無期徒刑、18年有期徒刑，兒福聯盟社工陳尚潔因涉嫌目睹剴剴身上有多處瘀傷，卻幫惡保母找藉口安撫剴剴外婆，導致剴剴錯失救援機會並不實記載剴剴死因等，被檢方依過失致死、偽造文書罪起訴。台北地院今（16）宣判，依照過失致死罪起訴陳尚潔2年有期徒刑，偽造文書部分無罪，可上訴。宣判完畢後，知名女星郁方均接受媒體受訪，再三呼籲民眾不要再捐款給兒福。

郁方表示，「我不知道今天我們不來，有誰會來？林月琴立委、林志嘉董事長（兒福聯盟文教基金會董事長）、鄭麗珍（台大社工系名譽教授，已退休）、馮燕教授（台大社工系名譽教授，已退休），你們真的就是『大鯨魚』，吃了社會的『小蝦米』」。

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郁方說，「因為剴剴案，我們社會大眾都已經得了PTSD創傷症候群，今天的判決加深了我們的憂鬱症，我認為不管判幾年，對我們來講都是輕判；就算今天只有判2年，對兒福來講、對她（陳尚潔）的家人來講都是重判」。她也呼籲「不要忘了，兒福是非營利組織，請不要用營利組織的概念去經營」。

最後，郁方再度強調，「請大家不要再捐款給兒福，在他們沒有真誠的道歉、真誠的改進之前」。她說，「他們（兒福）還有500個員工，有2000個人的家庭的生計，我相信社會大眾，所有的小蝦米都會集合起來」。

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