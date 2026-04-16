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    首頁 > 社會

    非法移工駕農用車翻覆喪命 南投雇主將被罰至少15萬

    2026/04/16 10:56 記者張協昇／南投報導
    埔里鎮發生一件印尼籍非法移工駕農用噴藥車不慎翻覆，遭重壓當場死亡。（警方提供）

    埔里鎮發生一件印尼籍非法移工駕農用噴藥車不慎翻覆，遭重壓當場死亡。（警方提供）

    南投縣埔里鎮11日發生一件印尼籍移工駕農用噴藥車不慎翻覆遭重壓死亡，警方調查該名移工係逾期停留的非法移工，南投縣政府將依違反就業服務法裁罰雇主至少15萬元，也呼籲民眾勿雇用非法移工，以免受罰。

    1名50歲印尼籍男性移工，11日下午駕駛農用噴藥車行經埔里鎮北村路310號附近產業道路下坡路段時，疑因操作不當擦撞路旁擋土堆，車輛側翻時來不及脫逃遭重壓，警方與消防救護人員到場時，該名移工已無生命徵象，明顯死亡。

    警方除報請檢察官相驗釐清事故原因，並通報印尼在台相關單位，協助聯繫家屬辦理後續事宜，惟查出該名移工係以觀光名義入境且逾期停留，屬非法移工。

    南投縣政府社會及勞動局指出，由於該名移工係非法居留，故不發放死亡慰問金，且雇主已違反就業服務法第57條第1款規定，待警方移送後將依法裁罰。另針對縣民違法雇用非法移工案件層出不窮，縣府呼籲民眾應循循合法管道申請移工，以免受罰，萬一移工發生意外，還可能擔負其他民、刑事法律責任，不可不慎。

    農用噴藥車在狹窄產業道路翻覆，印尼籍移工遭重壓當場死亡。（警方提供）

    農用噴藥車在狹窄產業道路翻覆，印尼籍移工遭重壓當場死亡。（警方提供）

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