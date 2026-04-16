執法兼顧人道關懷 移民官助中風失聯移工返鄉

53歲印尼籍失聯移工阿莉因突發中風導致腦溢血住院治療，新竹縣專勤隊移民官曾文昌結合社會資源協助阿莉籌措醫療費、繳納罰鍰及辦理旅行文件。（新竹縣專勤隊提供）

53歲印尼籍失聯移工阿莉（化名）因突發中風導致腦溢血，被緊急送醫治療，主管機關依法查處之際，移民官主動伸出援手，結合社會資源協助阿莉籌措醫療費、繳納罰鍰及辦理旅行文件，最終阿莉順利返鄉與家人團聚。

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊指出，日前接獲台北榮總新竹分院通報，有1名身分不明的外籍女子因腦溢血住院。值班移民官曾文昌偕同仁前往查證後，確認該名女子為來自印尼的失聯移工阿莉。經查，她10多年前來台從事家庭看護工作，後因逾期居留轉為打零工維生。

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考量阿莉病情嚴重，若依法收容恐影響醫療進行並危及生命安全，專勤隊在符合法規前提下，採取替代收容措施，責付其友人協助照護，兼顧執法與人道需求。

在後續處理過程中，曾文昌多次前往醫院關心阿莉狀況，並協助向駐台北印尼經濟貿易代表處申請旅行文件，同時聯繫在台親友及社福團體，共同籌措醫療費用與返國經費。經各方協力，除完成相關費用與罰鍰繳納外，也安排友人陪同搭機返國。最終，阿莉順利抵達印尼雅加達，並由家屬接手照護，整起事件在多方接力協助下圓滿落幕。

新竹縣專勤隊隊長彭文景表示，對於在台逾期停留或從事與許可不符工作的外來人口，政府將依法查處，但在面對重大疾病等特殊情況時，也會秉持人道精神提供必要協助。此案充分展現第一線執法人員在專業判斷下，兼顧法治與關懷的執行態度。

專勤隊也呼籲民眾遵守相關法規，切勿非法聘僱或仲介外來人口，若發現可疑情事應即時通報，共同維護社會秩序與公共安全。

阿莉由友人陪同搭機返國，在各界協助之下，阿莉順利返抵家鄉印尼雅加達，由家屬接手照護。（新竹縣專勤隊提供）

阿莉由友人陪同搭機返國，在各界協助之下，阿莉順利返抵家鄉印尼雅加達，由家屬接手照護。（新竹縣專勤隊提供）

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