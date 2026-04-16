基隆父枕頭悶殺兒子案開審 檢：孩子臉部大片血跡衣服全染紅

基隆地院國民法庭今天審理狠心父以枕頭悶死5歲親生兒案。由於簡男坦承犯行，國民法官下午將針對「成年人故意對兒童殺人罪」的量刑辯論。（記者林嘉東攝）

基隆地院國民法庭今天（16日）上午審理，發生去年5月狠心父親酒後，以枕頭悶死5歲親生兒子案。由於簡男坦承犯行，國民法官對簡男殺害過程也並未提問，上午僅開了70分鐘就休庭；下午將針對「成年人故意對兒童殺人罪」的量刑辯論，國民法官將決定這名酒後痛下殺手的父親，是否面臨加重二分之一的重刑。

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死案，去年5月13日分遭重判無期徒刑與18年；不料隔天5月14日基隆發生悶殺案，簡男把5歲小孩接回住處後，酒後以枕頭壓住睡午覺兒子口、鼻致死。檢方去年9月將簡男依涉犯「成年人故意對兒童犯殺人罪」等罪嫌起訴。基院國民法庭今天上午開審的同時，負責定期查訪｢剴剴」的兒福聯盟社工陳尚潔，因目睹剴剴身上有多處瘀傷卻幫惡保母找藉口安撫剴剴外婆，導致剴剴錯失救援機會，被台北地院依犯過失致判處2年徒刑。

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庭審一開始，公訴檢察官陳淑玲提示了簡男5歲兒子的相驗照片。照片中簡小弟口鼻布滿大片血跡，甚至蔓延至臉頰，衣服鮮紅觸目驚心，左前額更有深長的帶狀傷痕。檢方引用法醫研究所解剖報告指出，簡小弟肺臟顯著膨脹，證實呼吸道遭受枕頭等外力強壓導致窒息，且送醫時屍體已呈僵硬狀態，手段殘忍。

面對檢方要求示範殺害過程，簡男當庭承認犯罪事實，供稱當時因喝了2杯高粱酒導致精神錯亂，見兒子睡午覺時以雙手壓住其口鼻，僅見兒子猛吸一口氣後便無掙扎，隨後自己便倒地昏睡至晚上8點。

由於簡已承認犯行與起訴法條，但陳淑玲強調，殺人的法定刑度為，死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；簡男身為成年人，對於毫無反抗能力的親生兒子痛下毒手，依兒少法規定應加重其刑至二分之一。簡的辯護律師陳俊成則指出，簡坦承犯行，對殺害自己的兒子自己也很痛苦，懺悔一輩子也無法挽回兒子的死，並以簡酒後辨識能力下降，坦承罪行且具悔意，盼國民法官能做出妥適的量刑。

本案由審判長劉桂金與6位國民法官共同組成合議庭，上午9點半針對這起人倫悲劇，10點40分休庭。國民法庭預計在下午針對量刑部分進行辯論，並在「殺人罪」、「故意對兒童犯殺人罪」以及簡提出的「精神錯亂」辯解中，衡量量刑標準；最終簡男將面臨死刑、無期徒刑，或是因認罪而獲得法律裁量空間，國民法官將於明天做出審判結果。

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