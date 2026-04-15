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    首頁 > 社會

    竹市勇警奪槍救人質 張榮興頒獎表揚

    2026/04/15 14:16 記者蔡彰盛／新竹報導
    警政署長張榮興（左）對巡佐王聖文挺身而出、冒險犯難，果敢奪槍並成功解救人質的勇氣頒獎嘉許。（記者蔡彰盛攝）

    警政署長張榮興（左）對巡佐王聖文挺身而出、冒險犯難，果敢奪槍並成功解救人質的勇氣頒獎嘉許。（記者蔡彰盛攝）

    上月27日晚間，竹市店家發生歹徒持槍鬧事，新竹市警局第二分局巡佐王聖文接獲通報後，第一時間騎乘機車趕抵現場，發現當舖老闆遭李姓嫌疑人持槍挾持。王員為即時搶救人質安全，臨危不亂、主動上前奪槍，成功將李嫌壓制在地，迅速化解危機，且當場查扣改造手槍2把、子彈58顆及手銬1副等證物，並成功救出人質，隨即將被害人送醫治療，警政署張榮興下午前往第二分局慰勉並頒發慰問金。

    張榮興表示，同仁面對突發重大危安情勢，展現高度專業素養與團隊默契，深表肯定；尤其巡佐王聖文於第一時間挺身而出、冒險犯難，果敢奪槍並成功解救人質，充分展現警察守護民眾生命安全的使命與勇氣，殊值嘉許。另對新竹市警察局迅速整合警力、即時壓制不法之高度執行力，亦予以高度肯定。他強調，面對各類危安案件，務必在確保自身安全前提下，審慎應變、果斷處置；對於挑戰公權力之不法行為，警察必將依法嚴辦、追究到底，以維社會治安。

    新竹市警察局長陳源輝表示，同仁於危急情境中臨危不亂、堅守崗位，展現守護治安之決心與行動力。他提醒同仁執行各項勤務，務必落實「三安」原則（自身安全、嫌犯安全、案件安全），審慎評估現場風險，確保執勤過程安全無虞；另強調後續將持續向上溯源，全面追查槍枝來源，淨化社會治安，確保市民安全。

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