警方善意通知替代役男教召 被懷疑是詐騙電話

市議員黃家齊質詢時提到，民眾抱怨接獲警方教召通知，還以為是罵騙電話。（記者謝武雄攝）

桃園市政府警察局今至市議會定期會進行工作報告，議員黃家齊爆料說，最近有很多民眾反映，接到派出所替代役男教召通知，懷疑是詐騙電話，事實上，教召有一定的「送達」程序，民眾莫名其妙接到電話，難怪會擔心；警察局長廖恆裕答詢表示，警局只是針對警局退役替代役人員，由派出所警員通告，正式的教育召集令還是會由民政系統送達。

市府民政局兵役科長陳胤雄說，替代役分成民政、警政、消防三大類，各單位每年會將今年要參加教育訓練名單送給民政局，民政局會透過民政系統由里幹事親自送到家戶簽收完成送達程序。

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陳說，今年民政系統退役替代男參加教召人數約2000人，教召分為實彈射擊、「EMT1」（初級救護技術員訓練）兩大類，每梯次200至300到人，教召時間3到4天，替代役教召不提供住宿，參加教召者須每日往返。

黃家齊表示，除了接獲很多選民抱怨電話，連他本人也接到類似電話，青溪派出所警員還稱他「黃家齊先生」，由於他和派出員警都很熟稔，讓他懷疑這是不是詐騙電話，還向民政局求證。

黃家齊說，後備軍人教召行之經年，也沒有傳出類似問題，如果警察局好意通知，時間點也應該在召集令已經送達，快要接近教召的時候，民眾還會感激警方貼心，如今七早八早就打電話通知，難怪老人家擔心是詐騙電話。

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