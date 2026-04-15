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    手機狂響釀禍！BMW女駕駛分心撈包 猛撞變電箱害中市議會停電

    2026/04/15 14:13 記者許國楨／台中報導
    BMW猛撞路邊變電箱。（民眾提供）

    BMW猛撞路邊變電箱。（民眾提供）

    台中市西屯區今（15）日中午發生自撞事故，51歲張姓女子駕駛BMW行經惠中路、靠近文中路口時，竟突然偏離車道，猛力撞上路邊變電箱，巨大聲響嚇壞周邊民眾，甚至一度影響供電，連附近台中市議會也短暫停電，現場氣氛一度緊張。

    經查，事故發生於中午12時19分許，張女當時沿惠中路正常行駛，未料途中副駕駛座皮包內的手機鈴聲突然大作，她一時分心伸手進包包尋找手機，視線與注意力瞬間轉移，導致車輛偏移方向，直接衝向路旁停車場前的變電箱，強烈撞擊力道讓車頭嚴重毀損，安全氣囊全面爆開。

    撞擊當下不僅發出巨大聲響，變電箱受損也導致周邊電力一度異常，包含台中市議會短暫停電，而事故地點旁正好是停車場繳費機，當時有不少民眾排隊準備繳費，突如其來的撞擊聲，讓眾人當場嚇得四散，所幸未波及其他人車。

    張女因安全氣囊爆開導致臉部受傷，雙腳也有擦挫傷，所幸意識清楚，經送醫治療後無大礙，經酒測確認並無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    事故地點正在好在一處停車場繳費機前。（民眾提供）

    事故地點正在好在一處停車場繳費機前。（民眾提供）

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