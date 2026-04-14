台中警務佐7/2將退休卻自戕 疑這原因壓力大

霧峰分局林姓警務佐今天在槍械室朝頭部開槍，因年初接任分局警用裝備承辦人，近來透露壓力大。（記者陳建志攝）

台中市警局霧峰分局行政組一名林姓警務佐（56歲），今天上午6點多，獨自進入分局2樓的槍械室，並在裡面自戕，等到上班後同事沒發現他人影，四處搜尋才在近9點時發現他倒在槍械室血泊中，立刻報案送醫，救護人員發現林員下巴有傷口，子彈貫穿頭部，目前送醫手術搶救中，今年1月才接警用裝備業務的林員，因自我要求高，近來有透露工作壓力大，並準備在7月2日退休，沒想到會想不開輕生。

據了解，這名林姓員警擔任行政組警用裝備承辦人，不料今天清晨6點48分左右，獨自進入分局2樓的槍械室，並在裡面朝頭部開槍，因當時內勤人員還沒上班時，並沒有人察覺，等到8點內勤人員上班後沒發現林員身影，四處找人後，約8點54分一名女性同仁才在槍械室發現林員倒在血泊中，嚇到驚聲大叫，其他同仁聽到趕緊叫救護車。

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台中市消防局獲報，派遣霧峰、仁化、赫力分隊，出動救護2輛和10名救護人員到場搶救，抵達時發現林員下巴處有傷口，尚有生命徵象，立刻送醫急救，目前尚在手術中。

據了解，林員從警32年，去年升警務佐後調到交大，今年1月才調回霧峰分局行政組擔任內勤業務，主要負責分局警用裝備，要彙整包括分局各派出所的槍械、警用巡邏車、機車等裝備的保管、維護，並要接受警察局的評鑑，各分局相當競爭。

林員因自我要求高，近來有透露工作壓力大，分局長官得知，還特別找人協助他，林員已提出退休報告，原準備7月2日退休，沒想到會輕生，讓同仁都很訝異。

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