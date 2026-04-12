10年來視如己出！繼父聲請收養 兄妹檔當庭喊：想用親子身分盡孝

兩兄妹生父早逝，獲繼父撫養十年，兩人當庭感性表示想以真正親子身分盡孝。台南地院認定雙方情同親生，裁准收養，示意圖。（記者王捷攝）

生父早逝的兄妹，獲繼父撫養10年。繼父向台南地院聲請認可收養，兄妹當庭期指出，很幸運能遇到現在的爸爸，想完成法律手續，以真正親子身分盡孝。台南地方法院認定雙方情同父子、父女，裁准收養。

繼父與被繼子女兄妹的生母，在今年1月底登記結婚。繼父向法院主張，雖然今年才完婚，但他與子女倆已共同生活長達10年，期盼透過法定程序建立真正的親子關係，繼父在取得生母同意並簽立收養與出養同意書後，依法向法院提出認可收養聲請。

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繼子向法官吐露心聲，繼父與母親相伴多年，這段時間對兄妹倆極為照顧，讓他深刻感受到來自父親角色的溫暖，現在自己已經長大，希望能將繼父當作未來盡孝道的對象，能在法律上確立真正的父子關係。

繼女也向法官陳述，生父在2006年過世，她年紀還很小，很幸運能遇到現在的爸爸，才真正體會到父親角色的意義，因此想完成法律上的手續。法院查明，繼父年紀長於兩兄妹16歲以上，生父已歿且經生母同意出養，各項條件均符合民法收養的法定要件。

法院審酌，繼父收養動機單純，且無違反收養目的之重大情事，雙方建立宛如親生子女的情感關係，裁定准予收養。

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