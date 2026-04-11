黑手裝癱聯手老闆詐保 竟能騎車、搬鋁梯判吐回73萬餘元

台南車廠老闆聯手員工假裝失能，詐領產險73萬餘元。（記者王捷攝）

李姓汽車保養廠老闆與李姓員工共謀，利用員工車禍傷勢佯裝失能，騙取不實診斷證明，向國泰產險公司申請理賠，獲得73萬餘元理賠金，結果被另家保險公司發現，員工還能騎車、搬鋁梯，台南地院認定兩人以詐術騙取理賠，判理賠金連本帶利吐回。

李姓老闆2020年為員工投保責任險，員工在2021年7月發生車禍，治療後未達失能且能正常工作，兩人為詐領保險金，多次至醫院門診由員工佯裝失能，老闆則謊稱需全天照護，醫師因此開立需輪椅代步的不實診斷證明，兩人持此申請理賠，致保險公司陷於錯誤，於2022年4月匯款73萬3570元至員工帳戶。

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另一壽險公司審理給付時啟動側訪，調查人員多次拍到員工李男能自行修車、搬運鋁梯與騎車外出。警方於2023年1月前往車廠，當場查獲李男正在修車。開立證明的醫師於偵審時作證表示，病患若真如診間表現的中樞神經嚴重受損，絕不可能在半年內恢復行走與騎車，確認其失能表現為蓄意佯裝。

針對產險公司求償，李老闆辯稱，保險公司被騙的保險金只算是「合約利益」受損，並非實際「財產」被侵害，應該討論合約糾紛，指控保險公司告錯法條。

法官審理駁回，說明被告以不法手段騙取保險金，屬侵害財產權之侵權行為，法院裁定雇主與員工構成共同侵權，須連帶返還73萬3400元及利息，可上訴。

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