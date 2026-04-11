無照偷開父親車看夜景！6名高中生彰化139線撞擊電桿4傷

台中市6名高中生無照偷開父親車看夜景，139線撞上電桿4傷。（民眾提供）

彰化139線昨天（11日）深夜發生自小客車撞上芬園民宅的意外，車上6人都是來自台中市的高中生，因為偷開父親的車去看夜景，回程疑似遇到重機挑釁而撞上電桿，並波及民宅，車上有4人送往員生、員基與員榮醫院，其中兩人有骨折傷勢較重，全案仍在調查中。

彰化縣第一消防大隊表示，這起意外發生在昨天深夜11點36分，地點在139線的芬園大彰路2段，接獲報案有自小客車撞到路邊電桿，車上4名高中生送醫，意識均清楚。

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而送醫的4名高中生，陳生（15歲）左手臂骨折、杜生（16歲）頭部撕裂傷，右手臂骨折、賴生（16歲）臀部疼痛，以及陳生（16歲）臉部及肢體撕裂傷，分別送往員基、員生與員榮醫院救治。

台中市6名高中生無照偷開父親車看夜景，139線撞上電桿4傷。（民眾提供）

台中市6名高中生無照偷開父親車看夜景，139線撞上電桿4傷。（民眾提供）

台中市6名高中生無照偷開父親車看夜景，139線撞上電桿4傷。（民眾提供）

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