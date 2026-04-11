保護令漏洞3-2》只修法不夠 失靈關鍵在「人力不足＋協作斷裂」

保護令制度存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防。（資料照）

保護令制度仍存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題不僅在於修法是否加重責任，更關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防。

律師認為，保護令審理與實際案件間常存在時間差，恐使法院低估急迫性，建議未來修法應強化即時處置、資料共享與風險評估機制，以提升整體保護效能。

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立委陳培瑜表示，若進一步討論修法與制度改善，問題不僅在於是否「加重責任」，而是在於相關人員是否具備足夠的「風險意識」，無論是警察、檢察官或其他第一線人員，過去在養成與訓練過程中，其實並未被系統性要求具備這類社會風險辨識能力，導致在面對複雜案件時，往往難以及時察覺問題。

陳培瑜認為，修法固然重要，但應回頭檢視專業培訓是否從在學或初任職階段即納入風險辨識與跨域合作能力，同時也須正視第一線人力困境，尤其警察、檢察官等已承受大量案件壓力，若僅透過修法加重責任，卻缺乏人力與制度配套，恐使體系更加崩潰。

陳培瑜強調，更負責任的修法應同步考量人力補充、資源配置與分工機制，她認為現階段社會安全網最大的問題，在於整體運作出現「人力過載、分工重疊」的結構性困境，唯有先補足能力與資源，並完善跨部會協作，修法才能形成完整可行的政策解方。

衛民法律事務所律師孫瑞蓮表示，通常保護令與實際案件發生間，往往存在約2個月左右的時間差，導致相關證據難以及時反映當下風險。在此情況下，即使被害人聲請保護令，法院審酌時仍可能因資訊落差而低估急迫性，形成制度上的落差與漏洞。

孫瑞蓮建議，未來修法可朝強化即時性與預防性方向調整，如明確授權法院於審理保護令時，得依被害人陳述、報案紀錄及初步證據，先行採取暫時性保護措施，而不以通保資料齊備為前提；同時建立跨機關即時通報與資料共享機制，縮短資訊傳遞時間。

銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎受訪表示，現階段最大問題是跨部會整合不足，如衛福部、內政部警政署、法務部之間，缺乏整合平台，雖然三個單位掌握部分資訊，但彼此沒有完整串接，若建立整合通報平台，技術上並不困難，卻可以大幅降低漏洞。

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