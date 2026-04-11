保護令漏洞3-1》核發前有致命風險 家暴法修法「只補後端」

新北市土城殺妻案，謝男當街殺妻、小姨子，引起社會譁然。（資料照）

家暴悲劇層出不窮，立法院提案要求相關部會修家庭暴力防治法第31條，增列「違反保護令者」可採電子監控，不過目前相關部會修法內容較著重於「後端」處理，過去常有還沒核發保護令，被害人卻遭家暴者痛毆的案例，法界認為應修法14條或16條，在核發保護令時即導入監控機制，才能真正達到預防效果。

新北市土城區去年7月發生謝姓家暴男違反保護令當街砍死張姓妻子、小姨子驚悚命案，同月台北市信義區也發生劉姓嫌犯因感情糾紛，持刀攻擊谷姓夜店女公關，谷女在前兩個月便申請保護令，沒想到卻在保護令核發當晚遇害。

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然而，類似案件並非僅限於「違反保護令」情形。實際上還常見保護令尚未核發，被害人即遭攻擊。台北市南港區去年8月一名金髮男持安全帽痛毆妻子，而女方早在一週前即已報警申請保護令，卻仍未等到核發便再度受害。

根據法務部統計，2020年至2023年法院平均終結一件民事保護令所需時間，緊急保護令為1.08日，暫時保護令為23.36日，通常保護令為52.08日，顯示保護令存在明顯「致命空窗期」。

在此背景下，相關部會的修法仍聚焦於「違反保護令後」的電子監控措施，即在檢察官或法官認定無羈押必要時，以科技監控作為替代處分。

法界普遍認為，現行修法方向過度偏重於「後端」處理機制，主要著眼於刑事程序中停止羈押或替代處分階段的監控措施。此類電子監控之設計目的，在於防止被告逃亡，與家暴案件中「即時保護被害人」的需求本質上有所差異，恐難以有效回應實務上風險。

有資深法官指出，現行電子監控由防逃導向的科技監控中心負責，相關人力與設備已趨飽和，若再大量納入家暴案件，恐影響整體運作效能。相較之下，家暴防治更應回到「前端預防」，建議於第14條及第16條的保護令核發階段，同步導入電子監控，並由具備全國性網絡與即時應變能力的警察機關負責執行，提供更即時、周延被害人的保護。

銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎受訪表示，保護令從申請到核發的時間差，正是社會所稱的「司法空窗期」，無論核發前或核發後的監控機制，都有必要重新檢討。另外，第31條亦可增列更多附加條件，針對高風險加害人加強管制，例如具暴力前科、跟蹤騷擾行為、精神疾病、處於離婚訴訟或情緒不穩等情形，均應納入評估。

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☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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