高雄婦人持假鑽詐騙百貨專櫃得手逾400萬元 二度上門遭逮

警方查扣假鑽阻詐。（民眾提供）

高雄市某百貨公司珠寶專櫃驚傳遭詐騙，54歲李姓婦人持23顆假鑽石騙過鑑定人員，得手416萬2千元，該專櫃委請專業單位鑑定後驚覺遭詐騙，沒想到李婦食髓知味，再度兜售15顆假鑽，被害人報警將李婦逮個正著，她竟還故作無辜說「（鑽石）假的？」檢警懷疑其背後有集團操控，正持續追查。

前鎮分局前鎮街派出所今年2月10日接獲報案，指稱一名婦人持23顆鑽石到某百貨公司珠寶櫃台兜售，她佯稱向香港友人購買裸鑽，想變賣換現金。櫃台人員鑑定後誤信後該批為真鑽，以416萬2千元收購，後來店家將鑽石送驗鑑定，驚覺全為人工假鑽，方知遭詐。

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警方受理後立即展開調查，得知犯嫌將於2月12日再次前來交易，警方隨即與店家合作，部署埋伏查緝行動，犯嫌於當日夜間7時許攜帶15顆假鑽石進入店內兜售，員警見時機成熟揭穿騙局，李婦還故作鎮定說「（鑽石）假的？」經現場鑑定師即時識破為假貨，避免店家再度損失265萬7千元，訊後將李嫌依詐欺罪嫌送辦。

該批鑽石幾可亂真，竟能騙過珠寶店人員，檢警懷疑幕後有不法集團犯案，正擴大偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

李姓婦人持假鑽騙過珠寶店。（民眾提供）

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