黃淑君揭露新北8童遭治療師伸狼爪 籲市府通知所有就診家長

新北市議員黃淑君昨日質詢，揭露陳情家長指控多名孩童因特定治療需求，送至某診所接受治療，遭男性治療師涉嫌猥褻或性侵，市府警察局長方仰寧表示已確認至少8名孩童受害。（記者黃子暘攝）

新北市議員黃淑君昨日質詢，揭露陳情家長指控多名孩童因特定治療需求，送至某診所接受治療，遭男性治療師涉嫌猥褻或性侵，市府警察局長方仰寧表示已確認至少8名孩童受害，此案男嫌已經被羈押。黃淑君今日進一步表示，因該機構監視器僅3個月時效，受害規模恐不止於此，呼籲市府要求該診所提供男嫌自到職日起所有接觸過的個案名單，並主動聯繫每一位個案家長，不限於已有監視器畫面個案。

黃淑君指出，此案兒童多無法自行表達受害事實，難以驗出明確身體傷害，僅依家長主動反應或報警，實難以全面發現受害者，要求市府主動通知所有接受過男嫌治療的兒童家長，並主動提供當年接受課程間的相關紀錄與回饋、兒童於課程期間異常反應或行為變化描述、相關醫療、心理或早期療育紀錄，若無法全面主動聯繫所有家長，請立即建立公開詢查機制，讓家長確認自家子女是否曾在該診所，或接受過男嫌治療服務。

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黃淑君表示，請市府明確宣示此案受害者定義，應為「凡曾被迫目睹或孩童表達過該師對其有不當接觸、無法表達但曾於課間／課後出現異常情緒反應，均屬本案受害者」，符合上述狀況受害兒童，應納入調查範圍並提供後續心理輔導與支持服務，不得以「無直接監視器畫面顯示身體被侵害」、「監視器畫面沒拍到」、「只是看到他人被猥褻、不是他」為由，排除任何可能受害兒童及其家長知情與求償權利。

黃淑君也呼籲，請衛生局確實履行撤除男嫌治療師執業資格，確保他無法再從事接觸未成年兒童的工作，並請同步推動修法，避免有相關前科的治療師職業；另外，方仰寧先前所稱「家長應主動反應與報警」說法，忽視兒童表達困難的事實，請市府重新檢視並修正此消極說法立場。

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