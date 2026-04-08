接受賴清德總統建議 林右昌曝下一步暫別台灣

民進黨前秘書長林右昌（中）將前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。（記者盧賢秀攝）

民進黨前秘書長林右昌今天（8日）在臉書貼文表示，將受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人，暫時離開台灣一段時間。林右昌強調，感謝賴清德總統的建議與鼓勵，讓他下定決心接受挑戰，這趟美國行不是去「沉潛」，而是一場「鍛煉」與「修行」。

林右昌曾擔任內政部長與民進黨秘書長，卸任後曾是2026年新北市長和台北市長的熱門人選，如今雙北市長參選人底定，許多人關心他未來的政治動向。他說，這些日子以來他並非在休息，而是把握時間做了許多功課，更系統性地去接觸了解自己不熟悉的事務與課題。

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林右昌表示，觀察這段時間的國際情勢，他決定前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人，有朋友聽到這樣的決定曾經勸阻，認為政治人物不能離開鎂光燈；也有朋友說他太勇敢，這是「雙魚B」的浪漫，卻不符合當前快速流動的政治現實；還有朋友認為，他有完整府院黨及中央與地方政府的資歷，應該跳脫包袱與紛擾，為台灣思考未來。

他談到，這段時間曾拜訪前總統蔡英文、前行政院長游錫堃以及多位政治前輩，提供政治智慧的價值觀點，讓他的思慮更為明朗清晰，也感謝賴清德總統的建議與鼓勵，啟發他下定決心接受邀請與挑戰。

林右昌指出，當前政經局勢的動盪短期內只會更加地劇烈，已經不是某一次選舉或單一政黨可以回應的挑戰。面對當下中國全面性的脅迫侵擾，他將鎖定研究如何從社會韌性、城市安全、非軍事防衛能力3面向，提升民主國家的全社會防禦韌性；如何強化在地緣政治與混合威脅下的城市治理力量與安全角色；以及如何因應AI驅動的社會變革與國家治理的挑戰，希望帶回進步務實的治理能力，以及全新充滿正向能量的自己，為守護台灣與民進黨2028年繼續執政打拚。

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