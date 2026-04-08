消防署首辦防災士師資共識營 朝20萬名防災士目標邁進

消防署今舉辦「2026年度防災士師資共識營」，目前全國防災士人數為11萬7411人、防災士師資有7265人。（記者陸運鋒翻攝）

消防署今天舉辦「2026年度防災士師資共識營」，這也是自去年起全力擴大防災士培訓，首次針對全國防災士師資舉辦的共識營，內政部次長馬士元指出，目前全國累計超過11萬名防災士取得認證，未來將持續整合各界資源，穩健朝20萬名防災士目標邁進，全面強化我國面對災害的應變能力與社會韌性。

馬士元表示，近年隨國際情勢變化及國內重大災害事件，如2024年花蓮0403地震影響，民眾對防災士制度的認同與需求顯著提升，政府亦逐步提高培訓目標與推動力道。本次共識營邀集防災士師資，針對防災士課程及實務經驗進行交流，並促進培訓機構與地方政府間的師資橫向聯繫與防災教育合作，共同強化社區自主防災能量。

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馬士元指出，自2018年推動防災士制度以來，仰賴各培訓單位與師資持續投入，目前全國防災士人數為11萬7411人、防災士師資有7265人，至於今天參加共識營人數是100人，在不同職業團體及多元對象中累積豐富教學經驗，也獲得許多來自第一線的回饋意見。

消防署表示，在總統高度重視「全社會防衛韌性」政策下，防災士已成為社會韌性的重要基石，培訓對象亦持續擴展至村里長、志工、保全人員、計程車司機、高樓大廈管理委員會、照護移工、社工、常備役及替代役男，以及各類民間團體等，展現全民參與的防災趨勢。

消防署指出，面對多元背景學員，師資須具備與時俱進的專業能力，本次共識營除邀請專家分享外，也鼓勵第一線師資提出教學現場所遭遇問題與建議，作為精進課程與制度的重要參考。

內政部次長馬士元今出席消防署消防署舉辦的「2026年度防災士師資共識營」。（記者陸運鋒翻攝）

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