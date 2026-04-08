台中狼教練受害童已逾50人 檢證實有新事證被害人恐增加

台中某國小棒球教練松志彬，性侵、猥褻學童逾50人，台中地檢署證實還有新的事證在偵辦調查中。（記者陳建志攝）

台中某國小棒球教練松志彬，2018年起在學校擔任教練，6年間在學校宿舍、教室，甚至是帶隊到高雄、澎湖、台東比賽期間，幫他口交、打手槍，還用下體在學童下體、臀部磨蹭直到射精，市府證實第一、二波起訴共有42名學童受害，90罪累加判刑464多年，近日檢方第3波起訴又有11人被害，若無重複，累計被害人恐達53人，外傳受害人數逾80人，台中地檢署表示，仍有案件持續偵查中，並未清算被害人數，無法證實目前受害人數。

松志彬從2018年至2024年擔任某國小棒球隊，卻趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與男童（隊員）見面等機會對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，直到2024年10月家長投訴此案才爆發。

請繼續往下閱讀...

檢方發現，松男犯案地點包括國小宿舍、棒球隊教室、高雄某高中宿舍浴室（帶隊比賽）、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店（帶隊比賽），甚至是載學童到學校的汽車內，犯行高達90次，且拍攝34段不雅影片。

近日台中地檢署第三波起訴，松男又犯下19罪，共有11名被害人，犯行令人髮指，台中地檢署證實，目前還有新的證據在調查中，不排除還有新的被害人。

因有媒體報導，三波起訴被害學童超過80人，台中市教育局長蔣偉民昨天在議會回覆議員則說被害學童有43人，今天則說比對後，第一、二波起訴、判決，扣除重複有42名被害人，兩者落差頗大，對於外界關心被害人數，台中地檢署今天則表示，因仍有案件持續偵查中，並未清算被害人數，不願證實目前受害人數。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法