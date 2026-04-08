漂亮小姊姊「2節2000」？情色應召站佛心促銷 竟是販毒密碼

販毒集團以「紅酒」、「應召小姐」作為毒品代號。（警方提供）

有販毒集團潛伏在通訊軟體中，以「紅酒」、「應召小姐」作為毒品代號，甚至打出「2節2000、3節2700」等曖昧價碼吸引買家，試圖將毒品交易包裝成另類「服務選項」，台中市刑大經網路巡邏鎖定可疑帳號，蒐證後展開收網行動，成功逮捕擔任運販毒「小蜜蜂」邱姓男子，全案經檢方偵結後依法起訴。

台中市刑大偵一隊長林育成今天說明案情指出，專案小組在微信發現暱稱「精品代購」的帳號頻繁發布廣告，內容暗藏玄機，疑似進行毒品販售，經深入追查發現，該集團將毒咖啡包化名為「紅酒」，並設計成「青青大地—草原」、「深不見底—海洋」等包裝名稱，刻意營造品牌形象，降低警覺。

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更誇張的是，K他命則被包裝成「應召小姐」，搭配「漂亮美味小姊姊」等字眼，並標示「2節2000、3節2700、5節4000」等價格，還在廣告中強調「目前小姐（價）位在上漲，但我們依然不漲價」，利用市場話術營造促銷氛圍，試圖吸引不特定買家上門。

警方掌握關鍵事證後，鎖定42歲邱姓男子涉有重嫌，查出他透過網路廣告加入販毒集團，負責運送毒品從中牟利，去年底掌握他南下交易行蹤，趁其駕車前往高雄市大寮區交易時，出動偵防車前後包夾攔截，員警當場表明身分後迅速壓制逮人，並在其身上與車內查扣毒咖啡包、現金4萬2600元及手機等證物，全案警詢後依毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方已於去年12月先起訴邱男，警方目前仍持續向上溯源中。

警方當街逮捕邱姓毒犯。（警方提供）

警方查扣毒品及販毒所得。（警方提供）

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