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    「免費LINE貼圖」藏陷阱！77歲阿嬤誤信中大獎 警民聯手保住私房錢

    2026/04/08 12:05 記者林嘉東／基隆報導
    77歲潘姓婦人遇到詐團以免費的LINE的貼圖行騙。基隆市警三分局碇內派出所長黃國凱（右）在所內叮嚀詐騙的手法，提醒潘婦提高警覺不要再受騙了。（記者林嘉東翻攝）

    77歲潘姓婦人遇到詐團以免費的LINE的貼圖行騙。基隆市警三分局碇內派出所長黃國凱（右）在所內叮嚀詐騙的手法，提醒潘婦提高警覺不要再受騙了。（記者林嘉東翻攝）

    免費的最貴！基隆市77歲潘姓老婦日前在通訊軟體LINE上下載標榜「免費」的精美貼圖，沒想到因此落入詐騙集團圈套。對方誆稱潘婦幸運中了大獎，但領獎前須先繳納5000元手續費。潘婦不疑有他，趕往超商準備掃碼繳費，所幸機警店員察覺異樣並及時報警，與警方聯手戳破潘婦「中獎美夢」，保住潘婦血汗錢。

    基隆市警三分局碇內派出所昨天傍晚5時30分接獲，暖暖區碇內街統一超商暖碇門市店員報案稱，店內1 名潘姓婦人疑似遭到詐騙，拿著手機條碼不斷詢問如何匯款。員警趕抵現場後耐心詢問，這才發現77歲潘姓婦人平時愛用LINE與親友聯絡，日前看到「免費下載貼圖」的訊息便點擊下載，隨即被不明帳號加為好友。

    詐團成員見潘婦上鉤後，隨後展開攻勢，透過訊息不斷對潘婦噓寒問暖，隨後便祭出「中獎誘餌」，宣稱她已獲得高額獎金，但必須先至超商繳納5000元的手續費。潘婦信以為真，拿著對方傳來的繳費條碼直奔超商。

    還好超商店員平時與警方保持密切聯繫，接受過多次反詐宣導，見潘婦年事已高卻要繳交不明費用，直覺有異報案。警方趕抵接過手機一看，確認是典型的「釣魚簡訊」與「中獎詐騙」結合的手法，當場向潘婦解釋，這類免費貼圖往往是誘騙民眾加入好友的第一步，後續就會誘使受害者轉帳匯款。

    潘婦經警員解說後才恍然大悟，感嘆「這貼圖代價真大」，並不斷感謝警員與店員的熱心。派出所長黃國凱呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾應提高警覺，尤其是家中長輩，對「中獎」、「領錢」等訊息務必保持冷靜，牢記「不聽、不信、不轉帳」原則，有任何疑慮可立即撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦存下的老本付諸流水。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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