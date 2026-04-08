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    首頁 > 社會

    為5千元債務爆衝突 中和2男酒後街頭扭打全進警局

    2026/04/08 12:03 記者陸運鋒／新北報導
    2人在小吃店飲酒後，在街頭爆發衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    2人在小吃店飲酒後，在街頭爆發衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市廖姓男子今天凌晨邀約曾姓友人，到中和區興南路二段一間小吃店償還5千元，期間卻突然發起酒瘋，2人爆發口角後，廖男朝曾男不斷揮拳攻擊，而曾男見狀隨即出拳反擊，雙方扭打在一塊，警方獲報趕抵將雙方控制，由於雙方均不提告，詢後將2人依社會秩序維護法裁罰。

    中和警分局調查，從事水電工作51歲廖男，日前向57歲曾姓友人借了5千元；廖男今晨在中和興南路二段一間小吃店飲酒後，致電曾男告知要還錢，而曾男到場後，2人一同飲酒，期間廖男理智線斷裂，突然出拳攻擊曾男，2人瞬間扭打在地，路過民眾見狀紛紛報案。

    據指出，轄區南勢派出所員警到場後，立即將雙方控制並隔開，發現曾男雙手手肘擦挫傷，廖男則左手手臂擦挫傷，而廖男仍持續發酒瘋咆哮，警方立即將其壓制上銬並帶回管束。

    警詢時，廖男稱當時喝醉酒，對於自己的行為全忘了，而曾男則稱自己出手僅為了是防禦，由於雙方不願提告，詢後將2人依違反社維法裁罰。

    警方呼籲，民眾理性飲酒，切勿借酒滋事，任何因飲酒引發暴力行為，均將依法從嚴究辦，絕不寬貸。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方趕抵後，見廖男仍在發酒瘋，隨即實施上銬管束。（記者陸運鋒翻攝）

    警方趕抵後，見廖男仍在發酒瘋，隨即實施上銬管束。（記者陸運鋒翻攝）

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