宜蘭特搜隊升格「國家隊」 5月起投入國際救援輪值

宜蘭縣特種搜救隊去年通過內政部消防署評測，正式取得中型搜救隊國家認證，今年5月起將與高雄、桃園及消防署共同肩負國際救援輪值重任。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣特種搜救隊去年通過內政部消防署評測，正式取得中型搜救隊國家認證，今年5月起將與高雄、桃園及消防署共同肩負國際救援輪值重任，今天舉行動員展示暨整備演練，透過實地校閱與功能展示，呈現平時精實的訓練成果。

宜蘭縣消防局長徐松奕說，宜蘭特搜經歷1年半扎實訓練後，去年取得國際救援認證，這不只是宜蘭縣的榮譽，更能代表國家參與國際救災任務，5月起將正式投入國際搜救輪值，宜蘭將在器材、裝備及訓練上，做好最周全預備，以隨時應對國際社會的救援需求。

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宜蘭特搜今天辦理動員展示暨整備演練，共編制四大組別，包括「搜索救援組」、「管理組」、「醫療組」及「後勤組」，不僅展現複合型災害應變能力，也迅速整合資訊與掌握人力，即時回傳影像並建置低軌衛星通訊，確保災區通訊暢通，發揮最強指揮中樞效能。

另外，救援後盾同樣堅實，高級救護員結合醫護，負責傷者處置並肩負隊醫角色，把關搜救人員健康。後勤則包辦生活維持與支援，妥善安排飲食、休息及水電能源運用，確保人員在長時間、高壓任務中，維持最穩定戰力。

宜蘭特搜隊舉行動員展示暨整備演練，透過實地校閱與功能展示，呈現平時訓練成果。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭特搜辦理動員展示暨整備演練，展現複合型災害應變能力。（宜蘭縣消防局提供）

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