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    首頁 > 社會

    打完弟媳打老婆 台南男為停車大暴走

    2026/04/08 11:46 記者王捷／台南報導
    台南林男6日因停車爭議與弟媳大打出手，雙方互告傷害；事後林男又與妻子發生肢體拉扯。兩女昨日皆已向警方申請保護令自保，全案依法函送偵辦。（民眾提供）

    台南林男6日因停車爭議與弟媳大打出手，雙方互告傷害；事後林男又與妻子發生肢體拉扯。兩女昨日皆已向警方申請保護令自保，全案依法函送偵辦。（民眾提供）

    為了停車大打出手！47歲林男因車輛停放問題，與44歲前弟媳李女發生肢體衝突，互控傷害函請偵辦，未料林男隨後又與妻子41歲楊女爆發口角拉扯，兩名女子昨天皆已申請保護令。

    ​長安派出所4月6日18時許獲報長溪路三段有糾紛，隨即派員前往查處，經查，李女為林男前弟媳，雙方因車輛停放問題引發口角，由於疑似早有嫌隙，溝通未果致情緒失控，演變為徒手衝突，現場檢視無明顯傷勢，員警到場立即將雙方隔開，迅速控制秩序。警方告知權益後，因李女及林男均提出傷害告訴，警方依規受理報案，初步調查後，全案依傷害罪嫌函送院檢偵辦。

    然衝突未平息，林男隨後又與妻子41歲楊女爆發口角拉扯，據了解，楊女平時受雇於李女經營的土雞城餐廳，使親屬間的恩怨爭端進一步擴大。李女針對停車衝突向警方申請保護令；妻子楊女為確保人身安全，也於昨天親至長安派出所提出申請。警方皆依程序受理通報，啟動防護機制。

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