台中棒球狼師加害80人？ 議員江和樹：是50人並痛批綠營讓受害者再次受傷

民眾黨市議員江和樹怒批民進黨在選舉時才關心棒球狼師案。（記者蘇金鳳攝）

台中一國小棒球教練涉性侵、猥褻男童案，檢方日前第三波偵結，再查出19名被害人 ，傳出受害人數達80人，民進黨中市議會黨團今天召開記者會要求市府要擴大調查，當初最早揭發此案是民眾黨中市議員江和樹不滿的表示，此事件是發生在2024年，民進黨卻此時召開記者會，從未關心受害者 ，造成被害者3度傷害，律師說受害者是50人，不是80人，痛批民進黨根本是政客。

對此，民進黨中市議會黨團總召周永鴻表示，江和樹的說法一日數變，他不會去檢討市政府，竟檢討監督單位，是比較奇怪的法律邏輯。

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江和樹表示，民進黨中市議會今天召開記者會要求市府負責，他不明白民進黨這個時間還在講這個案子，民進黨在幹嘛？案件不是這個月才發生，而是2024年12月發生。

江和樹質疑，事情發生了近兩年，為何此時才講？是因為2026年是選舉年，民進黨想藉選舉年炒聲量？真是太可惡，民進黨有了解受害者心情，還要面對2度傷害、3度傷害。

他強調，當然不支持市府處理方式，他要求建立制度，為何要聘請有前科的教練?繼續台中市擔任教職？這是制度的問題。

江和樹表示，民進黨此時召開記者會，連人數都講不對，律師及家長跟他說，全部受害是50位，不是80位，當然是要看整個判決書，民進黨要不要聽家長的心情，兩年前你們人在哪裡？你們有關心校園？還是只是政治攻防，如果是如此真是太可惡，根本是政客。

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