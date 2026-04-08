國際走私集團利用包裹運毒 屏檢起訴3名代收台灣男子

刑事警察局查獲國際走私集團利用國際郵包方式，自加拿大運輸大麻毒品進入台灣。（屏檢提供）

國際走私集團利用國際郵包方式，自境外運輸毒品進入台灣，許姓、彭姓及鄭姓3名台灣男子禁不起誘惑，代收運毒集團的大麻包裹，被警方逮獲，當場查扣2包共重約3.2公斤、黑市價格逾100萬元的大麻，因斷點太多，溯源追查困難，屏檢偵辦後，依運輸第二級毒品未遂罪起訴許男等3人。

刑事警察局去年中旬接獲情資，指有國際走私集團從加拿大郵寄2件毒品包裏來台，經財政部關務署開驗鑑定確認為第二級毒品大麻後，隨即成立專案小組蒐證，其中1名許姓台灣男子提供其位在屏東縣南州鄉的住址代收大麻包裹，警方喬裝郵務人員執行包裹派送任務，待許男出面簽收時，當場查獲，並在許嫌配合下，逮獲前來向許男收取毒包裹的彭姓台灣男子，將2人連同重約1650公克的大麻贓物一併送辦；警方接著又在屏東縣內埔鄉逮到提供住址代收加拿大毒包裹的鄭姓男子，當場查扣重約1626公克的大麻。

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落網3嫌供出的上游聯絡人，不僅真實身分難以確定，檢方還發現該不詳國際走私集團透過網路社群以「代收包裹」、「跑腿送貨」等名義招募人員，提供每次新1000元至1500元不等報酬，誘使民眾提供個人資料擔任收件人及轉運角色，此運作模式在於刻意製造「查緝斷點」，將收件、取貨及指揮等行為分由不同人員負責，並多次更換收件地址及交貨地點，增加檢警查緝困難，屏檢偵辦後，從重依運輸第二級毒品未遂罪起訴許男、彭男及鄭男等3人。

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刑事警察局查獲國際走私集團利用國際郵包方式，自加拿大運輸大麻毒品進入台灣。（屏檢提供）

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