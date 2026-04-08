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    驚險瞬間！台中休旅車文心路迴轉遭撞 衝上分隔島卡綠化帶

    2026/04/08 12:50 記者許國楨／台中報導
    休旅車與小貨車碰撞後衝上分隔島。（民眾提供）

    休旅車與小貨車碰撞後衝上分隔島。（民眾提供）

    台中市西屯區文心路與市政北一路口今（8）日清晨發生驚險車禍，一輛休旅車疑迴轉不慎，與對向直行小貨車猛烈碰撞，整輛車失控衝上分隔島卡住，車頭嚴重毀損、零件散落路面，畫面怵目驚心，所幸休旅車女駕駛僅輕傷，詳細肇事原因仍待鑑定單位調查。

    事故發生在上午7時許，正值通勤尖峰時段45歲羅姓女子駕駛休旅車沿文心路行駛，在該路口欲迴轉往台灣大道方向時，疑未注意對向車況，與56歲李姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，強烈撞擊力道使休旅車瞬間偏移，直接騎上中央分隔島，車身傾斜卡在綠帶上，場面驚險。

    從現場可見，休旅車車身撞損，保險桿及零件散落，分隔島植栽也被壓毀，小貨車則停於車道上，左側車頭受損明顯，駕駛未受傷。警方到場後立即擺設警示標誌，並進行交通指揮疏導，避免後方車流追撞。

    經檢測，雙方駕駛酒測值均為零，排除酒駕因素，羅女頸椎受傷，但意識清楚，經評估後未送醫，李男則無大礙，詳細肇事原因仍待鑑定單位調查釐清。

    小貨車左側車頭受損明顯。（民眾提供）

    小貨車左側車頭受損明顯。（民眾提供）

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