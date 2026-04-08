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    首頁 > 社會

    棒球狼教練案受害數比檢調少一半 盧秀燕：人數不是外界所想

    2026/04/08 11:32 記者蘇孟娟／台中報導
    棒球狼教練受害童持續擴大，盧秀燕指，人數不是外界所想。（記者蘇孟娟攝）

    棒球狼教練受害童持續擴大，盧秀燕指，人數不是外界所想。（記者蘇孟娟攝）

    台中一所國小棒球教練涉嫌性侵、猥褻學童案，檢方三波起訴傳出有逾80名學童受害，民進黨台中市議會黨團今抨擊，教育局長蔣偉民昨（7日）還說受害學童43人，案情掌握不力，台中市長盧秀燕披著「媽媽市長」糖衣，包庇行政失職；盧秀燕今強調，檢調前兩次調查人數有重複，「人數不是像外界所想」，學校未落實查核已嚴懲，沒有未掌握情形，她沒有包庇。

    教育局長蔣偉民則指出，根據檢方前兩次起訴判決書比對扣除重覆人數，目前掌握受害人數是42人，檢方另有第三次起訴有11人，因尚未看到起訴書，尚無法跟前兩次比對是否有重覆人數。

    盧秀燕指出，事件發生後，市府法制局已協助國賠，教育局也協助輔導，因2021年起教育部已要求各校要查詢不適任教師系統，學校未落實，已對學校重懲，該校校長已下台。

    對於被指包庇教育局長部分，盧秀燕強調，事件發生後教育局立刻介入處理，沒有未掌握情形，她也沒有包庇；案件司法審理中，未來若有新的不法事證發現，絕不代寬貸。

    盧秀燕更強調，受害學童數字因法院分3次起訴，但前第一批、第二批人數就有重覆，但第三次起訴書尚未送到，會再整理，「人數不是像外界所想的」、「有人全部加起來未扣掉重覆的部份」。

    她強調，她主張有兒虐及性侵兒童等不法，主張加重刑期，有人主張要鞭刑或加重刑期，大家可以討論。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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