「神說公司」吸金45億3千人受騙 陳建安一審判18年

「神說公司」負責人陳建安涉嫌違法吸金45億，被害人近3千人，檢方查扣時櫃內塞滿現金，台中地院今天判處18年徒刑。（台中地檢署提供）

「神說國際網路股份有限公司」負責人陳建安（62歲），以傳統「標會」包裝非法吸金，推出「CCE中華資金交易所P2P標會平台」，涉嫌違法吸金45億，被害民眾近3千人，台中地檢署去年分2波起訴陳建安和共犯共64人，台中地院今天依銀行法非法吸金判處陳建安14年徒刑、洗錢防制法鉅額洗錢判6年，應執行18年，不過到場聽判的被害人都說「太輕」。

檢方查出，「神說公司」自2021年間打著「AI標會平台」與「CCE中華資金交易所」旗號，在全台舉辦說明會，號稱結合大數據與自動續標技術「穩賺不賠、8年翻倍」，以每會56萬、61萬或76萬元為單位吸引投資，打出「8年後保證補足200萬、資金不足公司代墊」等話術，實際上以「後金補前金」手法維持運作，年化報酬率高達188%，明顯違法吸金。

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台中地檢署接獲台灣高檢署可疑帳戶預警中心通報，指派檢察官黃鈺雯指揮專案小組，先後在去年4月、6月及8月發動三波搜索，共拘提主嫌陳建安、系統工程師及分所幹部等64人到案，首波起訴陳建安等8人，去年底第二波再追加起訴56人，涉犯銀行法非法吸金、鉅額洗錢等罪。

檢方查出，該集團在全台設立42個分所，並成立「中華資金有限公司」為資金中轉站，實際吸金達45億多元，全台近3千名投資人受害，目前已查扣房地產7筆、涉案帳戶現金與資金多筆，另包括5輛賓利等豪車及近2億元債權，為保障被害人財產，已先行將4輛豪車變價拍賣，拍得1721萬元，並命債務人解繳公庫9276萬餘元，合計追回逾1億997萬元。

台中地院審理後今天宣判，陳建安違反銀行法非法吸金判決14年徒刑，鉅額洗錢判6年，合併應執行18年，其餘同夥則判決9年6月和8年2月不等刑期，可上訴。

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