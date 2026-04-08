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    每坪不到6萬！宜蘭45年老字號成衣廠熄燈法拍 千坪透天廠房易主

    2026/04/08 11:38 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭經營45年的老牌成衣加工廠遭法拍，建物方正且坪數大相當搶手。（行政執行署宜蘭分署）

    宜蘭經營45年的老牌成衣加工廠遭法拍，建物方正且坪數大相當搶手。（行政執行署宜蘭分署）

    位於宜蘭五結鄉國民南路、經營45年的老牌成衣加工廠，因積欠近百萬元稅款與勞健保費，加上逾千萬元的民事債務，1483坪廠房遭法拍，歷經二拍降低底價後，吸引4組人馬搶標，最後以8510萬元拍定成交，每坪不到6萬元，堪稱相當超值！

    陳姓房仲業者分析，宜蘭五結一帶工業用地需求穩定，遭拍賣的成衣廠房建物方正且坪數大，非常適合轉型為物流中心、大型倉庫或是近期熱門的觀光工廠。

    他說，在萬物齊漲年代，今年3月初首拍底價為9258萬元，因無人應買而流標，不過二拍底價大幅修正，來到7408萬元，平均每坪約4.99萬元，不到5萬元單價「簡直是都市傳說」，難怪吸引不少企業主與投資人搶標，最後以8千多萬元拍出，仍是非常划算。

    行政執行署宜蘭分署表示，1981年成立的成衣廠是在地老字號企業，但公司近年積欠房屋稅及勞健保費用，共計92萬餘元，更背負超過千萬元的民事債務，執行官多次催討未果，因此針對該企業廠房進行查封拍賣，維護國庫稅收及債權人權益。

    宜蘭分署指出，廠房為地下1層、地上3層的透天廠房，總面積1483.68坪，地點緊鄰國道5號交流道，周邊交通便捷，地理位置極佳，土地及建物所有權均為全部，拍定後就能點交，在法拍市場並不多見，二拍降低底價後，吸引4組人搶標，以8510萬元拍出。

    宜蘭45年老牌成衣廠遭法拍，千坪廠房每坪不到6萬元。（行政執行署宜蘭分署）

    宜蘭45年老牌成衣廠遭法拍，千坪廠房每坪不到6萬元。（行政執行署宜蘭分署）

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