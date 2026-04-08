精品包詐騙慣犯橫行網路 再詐走41萬精品包後失聯

楊男是精品包詐騙慣犯，多次以「先送驗、後付款」手法，詐走網路賣家精品包後失聯。（記者鄭淑婷攝）

32歲楊姓男子是精品包詐騙慣犯，多次以「先送驗、後付款」手法，騙走網路賣家多個精品包，包括CHANEL、LV、GUCCI、YSL等品牌，受害賣家求助警方逮人，但包包都已不知去向，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴楊男。

楊男主要鎖定網路賣家犯案，去年初他發現有賣家欲販售CHANEL精品包，隨即私訊表達願以17萬3000元收購，雙方相約桃園國際機場第一航廈出境大廳交貨，楊男要求先送驗確定真假後再付款，賣家不疑有他，同意讓楊男先帶走包包，後續僅收到3萬元，就再也聯繫不上楊男。

請繼續往下閱讀...

楊男於去年4月又以相同手法犯案，以私訊向另名賣家佯稱欲以7萬5000元收購其LV精品包、LV長夾、GUCCI長夾、YSL信封包、CHANEL中夾，雙方隨即約在中壢青埔某超商交貨，楊男同樣要求先驗貨再付款，帶走包包後就消失無蹤，同年8月還有另名賣家遭詐，損失價值16萬2000元的CHANEL精品包。

受害者陸續向台北、桃園警方報案，也發現楊男在2024年間即因多次以詐術騙走精品包，被新北地院判刑、新竹地檢署起訴，楊男於偵訊時坦承犯行，並有被害人提出的對話紀錄、買賣契約、監視器等證物，桃園地檢署再依詐欺取財罪嫌起訴楊男，3名被害人遭騙走的精品包已不知去向，總價值約41萬元，檢方建請法院依法宣告沒收，或於不能沒收時，追徵其價額。

精品包設計精美，工藝細緻，甚至是限量款，價格不斐，成為不肖之徒詐騙牟利的對象，圖中精品包非關本案。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法