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    首頁 > 社會

    男子上急診不滿沒椅子坐罵護理師「瘋查某」 下場慘了

    2026/04/07 13:19 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子，不滿到中山附醫急診處理傷口，醫護人員沒拿椅子讓他坐，竟罵護理師「瘋查某」，台中地院依違反醫療法判處4月徒刑、併科3萬罰金。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子，不滿到中山附醫急診處理傷口，醫護人員沒拿椅子讓他坐，竟罵護理師「瘋查某」，台中地院依違反醫療法判處4月徒刑、併科3萬罰金。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子去年1月因手受傷前往中山醫學大學附設醫院急診室就醫，卻在清洗傷口時，質疑護理師沒拿椅子給他坐，並不滿護理人員稱「也沒有跟你收服務費」，拿著批價單朝林姓醫師揮舞，並辱罵護理師「瘋查某」（台語），台中地院審理時林男否認犯行，辯稱只是喃喃自語，不過法官不信，依違反醫療法判處4月徒刑，併科3萬元罰金，可上訴。

    判決指出，林姓男子去年1月26日下午5點多，前往中山附醫急診室就醫時，因不耐久候，且不滿包紮傷口時未讓他坐下，竟闖入急診室，手持批價單朝林姓醫師用力揮擊，造成林姓醫師和一名護理師中斷醫療業務，林男並辱罵該名護理師「瘋查某」，保全得知兩度要將他帶離都被拒絕，報警將他送辦。

    台中地院審理時，林男矢口否認犯行，辯稱一開始護理師幫他處理傷口，叫他坐在一張床上，因此詢問：「難道不應該弄一張椅子讓我坐？」，結果護理師說：「沒給你加10%服務費就不錯了」，後來問醫生10%服務費要去哪裡繳，醫生說去櫃台繳，櫃台卻說沒有這種東西，才拿著帳單回來找醫生詢問，強調「瘋查某」是自己喃喃自語，並非在罵護理師。

    該名護理師則證稱，林男就醫時態度就不好，當和另一位廖姓護理師要幫他清洗手指傷口時，他說「你們服務態度是這樣子？讓病人站著？」，於是就讓他坐在床沿清理傷口，但他仍重複咒罵，因此跟他說：「先生，請你注意你的態度，我們也沒有跟你收服務費。」後來就對著她罵「瘋查某」。

    台中地院審理時，經目擊證人證述，加上勘驗現場監視器，認定罵人屬實，且造成醫護人員要撥冗「長達20分鐘」安撫其情緒，影響醫療業務，審酌其犯後否認犯行，亦未與告訴人達成和解，依醫療法之妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑4月，併科3萬元罰金。

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