女舞者踩到油漬滑倒下半身著火！無人幫滅火 觀眾嚇傻

女舞者滑倒後，手中火把瞬間引燃火苗，下半身遭到火吻。（擷取自臉書爆料公社）

由桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會主辦的「2026桃園信仰生活節」活動，其中在火舞表演過程發生意外插曲，1名女舞者在點火時，疑似踩到地上油漬滑倒，手上火把引燃火苗，女舞者下半身遭火吻，她連忙拍打裙擺及腳部滅火，卻無工作人員出手協助，滿場觀眾目睹嚇傻，所幸女舞者就醫後經評估無大礙，桃市府文化局表示，未來將請主辦單位詳加評估各項演出條件、環境及現場緊急應變措施，以保障演出人員的安全。

即將成真火舞團回應，當日因地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動中不慎滑倒，進而引發意外，演員第一時間依訓練流程迅速退至後台進行降溫與後續處置，急診就醫後經醫師評估為受傷後處置得宜，無需住院，已返家休養及照護傷口，後續也安排門診追蹤，火舞團一向高度重視演出安全，此次因氣候造成意外事件將作為重要檢視，未來將進一步強化天候與場地條件評估機制，並優化相關安全與應變措施。

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「2026桃園信仰生活節」活動4日在大溪廣澤宮、八德藝文廣場舉辦，結合踩街遶境、藝陣展演、親子體驗等內容，但在火舞表演時發生女舞者遭火吻意外，現場觀眾將過程拍下PO網說「希望女舞者沒事」，當時1名女舞者先在天幕下方演出，另名女舞者進場後，沿著演出中的女舞者周圍噴灑半圈油漬，準備點燃火圈增點氣氛，豈料，她手持火把準備點火之際，不慎踩到油漬滑倒，手中火把瞬間引燃火勢，女舞者下半身遭火吻，只見她連忙跑開，並且不斷拍打著火的裙擺及腳部，卻不見任何工作人員上前幫忙滅火，滿場觀眾都被這一幕嚇傻。

桃園市消防局未接獲現場報案，文化局則表示，經了解，火舞舞者演出發生意外後，第一時間立即就醫處置，經評估並無大礙，已返家休息，文化局也隨即表達慰問之意，希望舞者一切平安，未來在各項演出活動，希望主辦單位能夠詳加評估演出條件和環境，以及現場緊急應變措施，以保障演出人員的安全。

女舞者疑似踩到地上油漬滑倒，手中火把瞬間引燃火苗。（擷取自臉書爆料公社）

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