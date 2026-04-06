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    中市今年2月火災每天逾18件 議員要求加強住警器安裝

    2026/04/06 10:28 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員要求消防局要多宣傳加強住警器。（資料照）

    市議員要求消防局要多宣傳加強住警器。（資料照）

    近期火災頻傳，根據統計，台中市去年平均每天有超過12件火災通報件數，民進黨市議員陳雅惠指出，今年至2月底止平均每天甚至超過18件，令人心驚，雖有多次火警，民眾是透過助警器得知發生火災，但擔心社區住警器安裝比例太低，要求市府應鼓勵民眾裝設助警器，並透過實際教學與演練，讓民眾熟悉設備操作。

    台中市政府消防局表示，根據統計資料顯示，截至今年2月28日止，台中市住警器已設置達57萬8,362戶，將「設有火警自動警報設備」及「設置住宅用火災警報器」戶數合併計算，台中市整體裝設率達99.21%；另自2018年至2025年間，住警器成功示警案例計139件，已實際發揮即時警示功能，有效協助民眾及早避難。

    議員陳雅惠指出，依消防局統計，台中市去年全年受理火災通報件數共4541件，平均每天逾12件；今年截至2月底就已受理1117件，平均每天超過18件，而現今還是時常聽到火災案件不斷。

    陳雅惠指出，消防局自4月1日起編制員額將由1991人擴編至2700人，增加709人，並新設消防宣傳科。她期盼透過人力補強與專責單位設立，加強防火宣導與公共安全教育，讓防災觀念更深入社區，降低火災帶來的損害。

    陳雅惠表示，火災發生最重要是讓民眾保住性命，因此提醒的助警器就很重要，目前民眾安裝的比例有多少，市府要加強宣傳助警器的重要。

    此外，她認為，火災往往在短時間內迅速擴大，若能在火警初期及時使用滅火器撲滅火源，可有效降低危害，不過，許多家庭與店家雖然配置滅火器，卻未必了解正確操作方式，她要求消防局要加強在社區實際示範與演練，讓民眾熟悉設備操作，以防萬一。

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