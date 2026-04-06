以色列夫妻中橫遇土石流獲救 大讚台灣警察是旅途守護者

事發當下，以色列夫妻駕駛的車輛陷入泥淖動彈不得，由拖吊車吊離。（圖由警方提供）

來台觀光的一對以色列籍夫婦，開車行經中橫宜蘭支線時遇上土石流，車輪陷入泥淖動彈不得，宜蘭警方冒著風雨漏夜救援，協助車輛脫困，夫妻倆歷經暗夜驚魂後平安脫險，大讚台灣警察是他們旅途中溫暖的守護者。

三星警分局今天（6日）指出，宜蘭縣大同鄉南山派出所4日晚間9點接獲報案，一對來台觀光的以色列籍夫婦，駕車行經台7甲線35.9公里處，即中橫宜蘭支線南山路段，因大雨坍方導致車輛受困泥淖，副所長張文欽偕同警員蔡欣峯展開救援。

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事發當天，以色列36歲丈夫駕駛租賃車輛搭載35歲妻子，從台中梨山出發，沿著中橫宜蘭支線要到宜蘭縣大同鄉玉蘭地區過夜，不料，車子開到南山路段遇上間歇性大雨，路面因坍方湧入大量泥石，在閃避土石過程中，車輪不慎陷入泥淖，因適逢夜間，視線不佳，夫妻倆人生地不熟，當下感到相當驚恐。

派出所警力抵達現場時，宜蘭縣消防局人員先行將受困2人救出，帶往南山派出所安置，警方接手後，提供熱飲及點心給他們果腹，並代為聯繫附近民宿安排入住盥洗，在此同時，副所長張文欽會同交通部公路局、拖吊業者，將受困車輛拖離。

以色列夫婦來台旅行途中遇上險境，所幸在警方協助下安全脫困，大讚台灣警察是這趟旅途中溫暖的守護者，臨行前頻頻致謝。

三星警分局南山派出所警員抵達中橫宜蘭支線土石流現場，與以色列夫妻會合。（圖由方提供）

以色列夫婦脫困後被帶到宜蘭南山派出所暫置，仍心有餘悸。（圖由警方提供）

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