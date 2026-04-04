獨家》移民面談官失控2》面談官不好當 曾有人鬥智鬥力一談8小時

移民署。（資料照）

現行中國配偶嫁來台灣後，最快6年就能取得身分證；由於過去假結婚事件頻傳，許多中配嫁來台灣以後從事不法，形成社會治安隱憂，因此近年來移民署面談官的責任越來越重。

一名面談官指出，「面談」其實相當「燒腦」，不僅事前要準備大批資料，面談時也要與對方鬥智鬥力，設法揪出不合理處，過去曾有人與中配面談8小時，相當耗時費神。

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這名面談官說，當移民署收到中國配偶團聚申請案後，會先調閱其台籍配偶的相關資料並與台配先行訪談，將雙方的認識過程、工作情況等情節製作成訪談資料，隨後再透過網路、社群、入出境紀錄，查證台配所說是否屬實，甚至會訪談台配的相關親友，進一步驗證。

待中國配偶搭機來台，面談官會在機場管制區內的面談室，與中配進行國境線面談，若有假結婚者混在其中沒被察覺，等同國境防線被突破，因此這關相當重要。

他們表示，面談官基本上除了查證雙方認識、交往的相關情節是否一致，有時為了避免雙方熟背「教戰守則」，面談官也會如同刑警辦案，透過各種面談技巧，從中配的回答中再尋找矛盾處、突破口，釐清是否有假結婚疑慮。

他們說，面談官通常較不會詢問「記憶性」問題，像雙方第一天認識時穿了什麼衣服，或是婚禮時吃了什麼菜，因為可能記錯、沒注意到。通常面談官會比較偏向詢問「有人見證」方面的問題，例如婚禮上雙方親友哪些人出席、雙方認識是由誰牽線等，這些問題通常不容易記錯，而且也可以向第三人查證。

另名移民署官員說，不論是與任何國籍的外配面談，都不是一件輕鬆活，因為一次面談所耗時間，快的話也要2小時，過去也曾有人面談長達8小時。這還不包含面談前蒐集資料、爬梳社群足跡、訪查相關親友等的時間，因此面談堪稱移民署基層人員中最勞心勞力的工作。

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