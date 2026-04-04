電動車火災成新威脅！台中獲贈650萬元CAFS消防車 升級救災力

化學泡沫消防車適用於電動車、油電混合車及高科技設備火災。（記者張軒哲攝）

因應電動車與儲能設備火災風險日益升高，台中市消防救災能量再升級。國際獅子會300C2區與神岡獅子會於今（4）日上午10時30分，聯合捐贈總價約650萬元CAFS化學泡沫消防車，並同步提供30台電動水帶回收清洗機及救援裝備運輸車，全面強化第一線消防應變與後勤支援能力。

今日捐贈典禮於台中市政府消防局第一救災救護大隊舉行，由太鼓表演揭開序幕，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、陳清龍、國際獅子會總會長A.P.辛格、300C2區總監許吉本等人共襄盛舉。

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消防局表示，隨著科技發展與能源轉型，電動車、太陽光電設備及儲能系統等新型設施日益普及，傳統消防設備在面對鋰電池及電氣火災時，往往面臨滅火效率與復燃風險的挑戰。本次捐贈CAFS化學泡沫消防車，具備高效率、低耗水特性，可透過泡沫覆蓋快速隔絕氧氣並降低火場溫度，有效抑制火勢並防止復燃，特別適用於電動車、油電混合車及高科技設備火災。

除了前線滅火裝備外，許吉本指出，關注消防人員勤務後的負荷問題，特別捐贈30台電動水帶回收清洗機，每台約3萬5千元，協助消防弟兄在高強度救災後，能更省力完成水帶整理與清洗作業，有效減輕體力消耗，提升整體勤務效率。

神岡獅子會另行捐贈救援裝備運輸車1輛，強化災害現場裝備運補與調度能力，提升整體救災後勤支援效能。

台中市消防局獲贈650萬CAFS消防車，舉行捐贈典禮。（記者張軒哲攝）

江啟臣參加化學消防車捐贈典禮致詞。（記者張軒哲攝）

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