清明連假「新莊」淹水？ 新北：此「新莊」非彼「新莊」

清明連假連日豪雨，有民眾在社群貼出「新莊」街道淹水照。（照片摘自臉書）

清明連假豪雨襲台，有民眾在臉書上PO文，指因為連日大雨，新北市新莊已經淹水，並附上街道淹水照片，新北市新莊區公所獲報後十分困惑，新莊雖然3日上午有下大雨，但是並未有回報市街淹水情況，經查原來是苗栗的「新莊」淹水，事後民眾也已將錯誤貼文及照片撤下。

新北市新莊區長朱思戎表示，苗栗縣確實有「新莊」這個地名，具體位置位於獅潭鄉百壽村與三灣鄉三洽坑交界處，當地被稱為「新莊仔」，台鐵苗栗-竹南間，上午也因為受豪大雨水淹軌面影響，列車行駛時間延誤，並且有部分路線受損，工務單位搶修。

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朱思戎說，可能有民眾誤以為苗栗當地淹水的「新莊」是新北市的新莊區，在臉書PO文，並附上「新莊」街道淹水的照片，提醒大家注意，事實上新北市新莊是在3日上午下大雨，區公所事前依據氣象預報，有加強注意防範，包括福營地區一處工地，一見其開始積水就已進行排除。

朱思戎說，雖然是烏龍一場，但還是要提醒民眾，在豪大雨期間，多注意住家附近排水系統是否有阻塞現象，並且在雨後清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

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