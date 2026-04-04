雷雨彈還沒停！明天雨勢稍緩 緊接這天鋒面再報到

下雨示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

今天受鋒面通過影響，各地大氣環境不穩定，預測普遍為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，降雨影響範圍較廣，明天局部地區易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，預估下週二（7日）後續因東北季風南下影響，各地將再迎來新一波不穩定天氣。

天氣風險公司分析師林孝儒發文，今天清晨前北部及桃竹苗一帶已有豪雨發生，目前台灣上空仍陸續有對流發展，持續帶來雷陣雨，並可能伴隨短時強降雨及強陣風，且對流影響範圍也有往中南部延伸的趨勢。提醒民眾，今天各地天氣仍較不穩定，外出務必留意劇烈天氣變化。

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明天（5日）台灣附近鋒面系統將分裂為兩段，預測東段鋒面持續遠離東部海域，西段鋒面則有北抬趨勢，並重新建立於華南沿海一帶。整體而言，明日受主鋒面直接影響的程度將較今日減弱，因此降雨有望較今（4日）稍緩，但台灣附近水氣仍多，大氣環境仍具不穩定性，局部地區還是容易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，戶外活動仍須留意天氣變化並攜帶雨具。

今、明2天為這一波鋒面通過後逐漸減弱遠離的過程，不過週一（6日）北方另一道鋒面又將再度建立，並於週二（7日）通過台灣，隨後東北季風南下影響，各地將再迎來新一波不穩定天氣。

鋒面影響前後對流發展可能較為旺盛，容易伴隨雷擊、強陣風與瞬間強降雨等劇烈天氣，建議清明連假行程預先保留雨備、維持調整彈性，並持續關注最新天氣預報。

由於近期時而受鋒面通過影響，時而處於鋒前西南風偏強環境，整體感受普遍較暖濕；沒有降雨易感到悶熱，降雨期間則因雲量增多和降水影響，氣溫略降，體感也相對和緩。

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