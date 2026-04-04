為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雷雨彈還沒停！明天雨勢稍緩 緊接這天鋒面再報到

    2026/04/04 10:24 即時新聞／綜合報導
    下雨示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    下雨示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    今天受鋒面通過影響，各地大氣環境不穩定，預測普遍為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，降雨影響範圍較廣，明天局部地區易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，預估下週二（7日）後續因東北季風南下影響，各地將再迎來新一波不穩定天氣。

    天氣風險公司分析師林孝儒發文，今天清晨前北部及桃竹苗一帶已有豪雨發生，目前台灣上空仍陸續有對流發展，持續帶來雷陣雨，並可能伴隨短時強降雨及強陣風，且對流影響範圍也有往中南部延伸的趨勢。提醒民眾，今天各地天氣仍較不穩定，外出務必留意劇烈天氣變化。

    明天（5日）台灣附近鋒面系統將分裂為兩段，預測東段鋒面持續遠離東部海域，西段鋒面則有北抬趨勢，並重新建立於華南沿海一帶。整體而言，明日受主鋒面直接影響的程度將較今日減弱，因此降雨有望較今（4日）稍緩，但台灣附近水氣仍多，大氣環境仍具不穩定性，局部地區還是容易有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，戶外活動仍須留意天氣變化並攜帶雨具。

    今、明2天為這一波鋒面通過後逐漸減弱遠離的過程，不過週一（6日）北方另一道鋒面又將再度建立，並於週二（7日）通過台灣，隨後東北季風南下影響，各地將再迎來新一波不穩定天氣。

    鋒面影響前後對流發展可能較為旺盛，容易伴隨雷擊、強陣風與瞬間強降雨等劇烈天氣，建議清明連假行程預先保留雨備、維持調整彈性，並持續關注最新天氣預報。

    由於近期時而受鋒面通過影響，時而處於鋒前西南風偏強環境，整體感受普遍較暖濕；沒有降雨易感到悶熱，降雨期間則因雲量增多和降水影響，氣溫略降，體感也相對和緩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播