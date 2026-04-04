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    首頁 > 生活

    南國國際生活節5週年 4/10起連2週五六日恆春北門登場

    2026/04/04 10:34 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣推出多年的南國生活節，今年擴大為南國國際生活節，將於恆春古城北門草地登場。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣推出多年的南國生活節，今年擴大為南國國際生活節，將於恆春古城北門草地登場。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府舉辦的「南國國際生活節」邁入第5年，今年將於4月10日至12日、4月17日至19日，連續兩個週五、六、日在恆春北門草地登場，每日下午3點至晚間10點，活動免費進場，有超過36組國內外音樂團隊演出，更加入百攤特色市集、小旅行、高鐵假期套票、街頭藝人、馬戲團遊街等，歡迎旅人走進國境之南，在山海間感受最鬆弛的南國生活節奏。

    屏東縣政府交通旅遊處表示，活動今年升級為南國「國際」生活節，舞台表演團隊來自澳洲、英國、日本、馬來西亞、澳門及泰國等，包括馬來西亞創作才子「菲道爾」，其原創歌曲《阿拉斯加海灣》在社群平台創下超過9.5億次點播驚人紀錄，還有睽違16年再度來台演出的雙人組合「Soler」，以及來自泰國的「YONLAPA」與日本樂團「Hammer Head Shark」將帶來充滿個性的音樂風格，國內則有電子空靈創作女聲白安、新生代俏皮旋律JOYCE就以斯、超人氣樂團怕胖團PAPUN BAND、麋先生 MIXER、P!SCO、芒果醬Mango Jump、Who Cares胡凱兒等陣容。

    兩週活動打造不同主題，第一週4月10日至12日的半島夢遊，以「夢遊南國」為概念，遊客可白天漫遊恆春老街、品嚐風格美食，夜晚在音樂與燈光中感受南國微醺氛圍，第二週4月17日至19日的南國讀旅，以「閱讀南國」為靈感，從生活風格、自然風景到地方文化故事，帶領旅人以慢旅行方式重新認識恆春半島。

    縣府指出，今年持續以「環保永續」為主題，現場提供重複使用餐具，並於推出9條不同主題的南國生活節限定小旅行，包括「琅嶠春遊好保庇」、「南國思旅」、「恆春跑咖x淨灘」、「南國秘境中洲SUP體驗」，還有2天1夜的「恆春追風騎旅」及3天2夜的「南國戀愛巴士」，今年也特別與高鐵假期合作，將高鐵結合遊程推出優惠套票。

    南國國際生活節有特色市集、小旅行、街頭藝人、親子互動等活動，呈現國境之南輕鬆的生活節奏。（圖由屏東縣政府提供）

    南國國際生活節有特色市集、小旅行、街頭藝人、親子互動等活動，呈現國境之南輕鬆的生活節奏。（圖由屏東縣政府提供）

    南國國際生活節有精彩的音樂演出。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

    南國國際生活節有精彩的音樂演出。（資料照，圖由屏東縣政府提供）

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